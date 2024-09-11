Украина в ожидании разрешения на удары дальнобойными ракетами по территории России. В Киев прибыли министры иностранных дел США и Великобритании. Британец привез еще и пакет помощи (без малого 800 млн долларов), оттого встречали его чуть ли не объятиями. Судя по словам англичанина, у Лондона на Украину большие планы, завершить конфликт в ближайшие годы они не позволят:

Мы гарантировали Украине 3 млрд фунтов, которые мы потратим на Украину в ближайшие годы. Мы не откажемся от этого намерения, пока не увидим результат и не остановим российский империализм и агрессию.

Мы гарантировали Украине 3 млрд фунтов, которые мы потратим на Украину в ближайшие годы. Мы не откажемся от этого намерения, пока не увидим результат и не остановим российский империализм и агрессию.

Их визит - это еще и символический шаг, который показывает, что военная поддержка Украине будет оказываться независимо от исхода американских президентских выборов. Обсудят министры и так называемую формулу победы Киева, как это называет TheWall Street Journal. Хотя на самом деле речь идет, скорее, об условиях признания поражения. Американское издание отмечает, что продолжение конфликта в нынешнем формате потребует сотен миллиардов долларов, которые Запад выделить не может. Потому Киеву, вероятно, предложат согласиться на прекращение боевых действий с признанием текущих территориальных реалий.