Украинская делегация прибыла на переговоры Москвы и Киева

Известно, что основные темы обсуждения - прекращение огня, открытие гуманитарных коридоров для местных жителей и военно-технические аспекты. Переговорный процесс - за закрытыми дверями без участия журналистов. Состав делегаций такой же, как и 28 февраля во время припятских переговоров.