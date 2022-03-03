ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Украинская делегация прибыла на переговоры Москвы и Киева

Переговоры Москвы и Киева проходят в Брестской области.

Известно, что основные темы обсуждения - прекращение огня, открытие гуманитарных коридоров для местных жителей и военно-технические аспекты. Переговорный процесс - за закрытыми дверями без участия журналистов. Состав делегаций такой же, как и 28 февраля во время припятских переговоров.

Украинскую сторону возглавляет советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. Принимает участие глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и еще несколько человек. Со стороны России - четыре представителя, среди них посол Борис Грызлов и советник Президента России Владимир Мединский.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все