Украинский беспилотник-разведчик направлялся в тыл белорусской территории

Очередной шпионский дрон ВСУ был принудительно посажен на белорусско-украинской границе. Летательный аппарат, ведущий видеосъемку, пытаясь оставаться незамеченным, направлялся вглубь белорусской территории. Слаженно сработали наши пограничники и военные: при помощи радиоэлектронного оружия дрон аккуратно приземлили. Теперь в распоряжении содержимое датакарты беспилотника. Как правило, там неопровержимые доказательства того, откуда и кем запускалось летательное устройство. Все подробности принудительной посадки - в репортаже Евгения Горина.

Объект без опознавательных знаков на высоте 300 метров над белорусским пунктом пропуска "Мокраны" прилетел со стороны Украины. Это 1,2 км от границы. Квадрокоптер, оснащенный шпионским оборудованием для ведения разведки, ювелирно, в полной сохранности принудительно спустили с небес на землю. Даже первый взгляд на содержимое не дает никаких кривотолков на предмет того, откуда он взлетел и кем был запущен.

Анализ данных карты памяти подтверждает ведение разведки приграничной территории Республики Беларусь. Юрий Демченко, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

Это далеко не первый беспилотник, залетающий на территорию Беларуси со стороны Украины. Аналогичный случай был 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Дрон и тогда принудительно посадили. В его карте памяти - все доказательства запуска аппарата украинскими военными. Дрон оборудован даже системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств.

16 ноября 2022 года в Кобринском районе в 100 м от границы с Украиной произошла очередная провокация. Погранотряд заметил на нашей территории беспилотник. Его сбили очередью из автомата. Та же самая история: шпионский дрон для ведения видеосъемки.

В майское утро этого же года на белорусско-украинской границе наши подразделения радиоэлектронной борьбы засекли дрон ВСУ, оснащенный боеприпасом от автоматического гранатомета АГС-17. Сработай он - могли бы быть жертвы.