Украинский Житомир готовится принимать II Форум регионов Беларуси и Украины

В городе проходят активные подготовительные работы: специалисты готовят выставку крупногабаритной техники, ярмарку искусств и, конечно, пока еще кулуарно обсуждают новые контракты и договоренности между Минском и Киевом. Напомним, что первый подобный форум в Гомеле утяжелил портфель контрактов более чем на 100 миллионов долларов. А следующие два дня покажут, на что еще способны регионы Беларуси и Украины в кооперации. В Житомире работает и наша съемочная группа. Алексей Волков ознакомился с подготовкой к большому мероприятию.

Житомир готовится принимать II Форум регионов Беларуси и Украины

II Форум регионов Беларуси и Украины стартует уже завтра в Житомире. И город, надо сказать, подошел к этому мероприятию более чем масштабно. Сейчас мы находимся на Соборном майдане. Здесь уже готовят большую выставку крупногабаритной техники, здесь же пройдет первая официальная встреча двух президентов - Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. И лидерам будет что обсудить помимо экономического сотрудничества. Минск, вернее, минские соглашения снова в топе новостей после того, как хозяин Банковой согласился на "формулу Штайнмайера"- процесс возвращения мира на Донбасс, это такая надстройка над Минск-2. В целом же Беларусь и Украина подошли к форуму с надеждой на значительное укрепление отношений.





Королевский торговый путь, промышленный гигант, Житомир - один из старейших городов Украины. При населении в 265 тысяч человек - это ключевой центр северо-западной части соседней страны и транспортная артерия региона. Кстати, с белорусским здесь знакомы: больше года по улицам ездят наши автобусы. А еще Житомир - аграрный центр притяжения, оттого одна из ключевых экспозиций Форума регионов - выставка крупногабаритной техники. Аппараты из Беларуси хорошо прижились на украинских полях.



Товарооборот Минска и Киева за этот год - около 3 миллиардов долларов

Планируется, что на форуме представят все сферы сотрудничества, но, конечно, приоритет - экономика регионов. Товарооборот Минска и Киева за этот год - около 3 миллиардов долларов, очевидно, можем больше. И такие встречи - тот самый импульс для бизнеса и предприятий, что с соседями можно не только дружить, но и выгодно работать.