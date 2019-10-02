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Украинский Житомир готовится принимать II Форум регионов Беларуси и Украины
В городе проходят активные подготовительные работы: специалисты готовят выставку крупногабаритной техники, ярмарку искусств и, конечно, пока еще кулуарно обсуждают новые контракты и договоренности между Минском и Киевом. Напомним, что первый подобный форум в Гомеле утяжелил портфель контрактов более чем на 100 миллионов долларов. А следующие два дня покажут, на что еще способны регионы Беларуси и Украины в кооперации. В Житомире работает и наша съемочная группа. Алексей Волков ознакомился с подготовкой к большому мероприятию.
Житомир готовится принимать II Форум регионов Беларуси и Украины
II Форум регионов Беларуси и Украины стартует уже завтра в Житомире. И город, надо сказать, подошел к этому мероприятию более чем масштабно. Сейчас мы находимся на Соборном майдане. Здесь уже готовят большую выставку крупногабаритной техники, здесь же пройдет первая официальная встреча двух президентов - Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. И лидерам будет что обсудить помимо экономического сотрудничества. Минск, вернее, минские соглашения снова в топе новостей после того, как хозяин Банковой согласился на "формулу Штайнмайера"- процесс возвращения мира на Донбасс, это такая надстройка над Минск-2. В целом же Беларусь и Украина подошли к форуму с надеждой на значительное укрепление отношений.
Королевский торговый путь, промышленный гигант, Житомир - один из старейших городов Украины. При населении в 265 тысяч человек - это ключевой центр северо-западной части соседней страны и транспортная артерия региона. Кстати, с белорусским здесь знакомы: больше года по улицам ездят наши автобусы. А еще Житомир - аграрный центр притяжения, оттого одна из ключевых экспозиций Форума регионов - выставка крупногабаритной техники. Аппараты из Беларуси хорошо прижились на украинских полях.
Товарооборот Минска и Киева за этот год - около 3 миллиардов долларов
Планируется, что на форуме представят все сферы сотрудничества, но, конечно, приоритет - экономика регионов. Товарооборот Минска и Киева за этот год - около 3 миллиардов долларов, очевидно, можем больше. И такие встречи - тот самый импульс для бизнеса и предприятий, что с соседями можно не только дружить, но и выгодно работать.
Отдельное место в программе - культурным связям белорусов и украинцев. В сердце Житомира соберутся художники, ремесленники, музыканты. Причем организаторы решили не просто сделать два крыла - белорусское и украинское, а перемешать всех.
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