Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4

В связи с недружественными действиями официального Киева, которые безответственно разрушают межгосударственные отношения, МИД Беларуси предложил части украинских дипломатов покинуть нашу страну. В Беларуси согласно Венской конвенции останутся работать представители Украины в формате 1+4. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.



В МИД также сообщили, что в связи с текущей ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Беларуси из Украины до 15 апреля. Это касается как украинцев, так и граждан других государств, пытающихся покинуть зону боевых действий через нашу страну.

