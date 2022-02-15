Укрепление межпарламентских отношений с Беларусью обсуждают на Кубе

Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич провел встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и зампредом Совета министров страныРикардо Кабрисасом Руисом. Стороны обсудили весь спектр белорусско-кубинского сотрудничества и перспективы взаимодействия в политической и экономической сферах. Особое внимание уделили вопросам развития торгово-экономических отношений, которые демонстрируют позитивную динамику, о чем свидетельствует рост товарооборота.



Не оставили без внимания и развитие гуманитарных связей. В частности, наращивание сотрудничества в области высшего образования, сферах спорта и туризма, а также необходимости возобновления поездок детей на оздоровление за рубеж: из Беларуси на Кубу и наоборот. В рамках визита также прозвучало предложение сделать 2022-й годом развития белорусско-кубинских парламентских связей.