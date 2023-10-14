Укрепление СНГ и статус "ключевой организации" в принятии решений в регионе - подведем итоги саммита в Бишкеке

Укрепление СНГ как организации, сопряжение с международными инициативами, сохранение наработанных связей, создание условий для самодостаточных экономик (народы Содружества должны чувствовать поддержку друг друга и консолидировать собственные центры силы) - все это обсуждали на саммите СНГ.

"Многие проблемы мы можем решить только вместе" - эти слова Президента Беларуси звучат крайне актуально. В том числе в связи с быстро разворачивающимися конфликтами и на Западе, и на Востоке. Ведь СНГ при всей критике, которая периодически появлялась в его адрес с 90-х, - объединение, возникшее по следам Советского Союза - блока, которому никто не мог угрожать.

И сейчас Содружество Независимых Государств занимает большую часть Восточной Европы, Северной и Средней Азии, омывается водами трех океанов. Масштаб более чем внушительный. Поэтому "коллективное мнение СНГ" (в случае, если союзники продолжат укреплять свои позиции) будет уравновешивать амбиции Америки и Европы.

Как оценивают итоги саммита эксперты? Детали ключевых договоренностей у Катерины Круталевич.

Итоги саммита СНГ

17 документов было подписано по итогам пятичасовой работы саммита. Это общая цифра. Складывается она из всех форматов общения. На этом саммите, к слову, многое было "на ногах". Президенты общались в кулуарах и узком составе. Расширенный формат - итоговый. На кадрах подписание ключевых договоренностей. От гуманитарной сферы - создания международной организации по поддержке русского языка до серьезных политических заявлений: одно из них о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире.

Актуальная повестка саммита в Бишкеке

Лидеры восьми государств: Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана именно в формате саммита СНГ встречаются довольно часто. Официально - последний раз прошлой осенью в Астане.

Неформальная встреча прошла буквально через два месяца - в декабре уже в Санкт-Петербурге. "Неформальная" - только название. Обсуждают лидеры государств актуальную повестку. Сегодня она в мире близка к критической. Палестино-израильский конфликт, события в Украине, напряжение в Европе - эти условия, уверен Александр Лукашенко, только еще раз подчеркивают важность единства СНГ.

А. Лукашенко: К сожалению, мир такой, что уважают только силу





Вспомните, когда мы были в СССР, нас боялись все. Боялись и уважали. Уважают только силу! А сейчас вместе с Китаем, Ираном, Бразилией, Глобальным Югом какие западные санкции? С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе. А наше мнение в международных делах будет определяющим. Посмотрите, сколько нами сделано на будущее. Пока на Западе инвестируют в войну, а проще говоря - транжирят деньги своих налогоплательщиков, мы с каждым годом увеличиваем капиталовложения с дальним прицелом - в наукоемкие производства, такие как микроэлектроника, авиастроение, биотехнологии, искусственный интеллект, информационно-коммуникационные решения. Многие проблемы можем решить только вместе. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Мнение экспертов о будущем СНГ

СССР просуществовал 69 лет, СНГ приближается к половине этой цифры. Мнение экспертов: все еще впереди, несмотря на периодическую критику в адрес Содружества.

На постсоветском пространстве есть и другие торгово-экономические и геополитические проекты. Я имею в виду Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Беларуси, которые, с моей точки зрения, лучше структурированы и на современном этапе имеют больше перспектив в том плане, что они изначально создавались исключительно под свои экономические цели, а не как СНГ, которое создавалось ради всего. Но Содружество Независимых Государств для нас очень важно как некий символ когда-то единого советского пространства, которое существовало на протяжении 70 лет, а до Гражданской войны существовало в формате Российской Империи. И именно этот инструмент позволяет нам помнить, что какой-то социокультурный ген, социокультурный код, по крайней мере, у большинства бывших советских республик он либо один, либо они очень близки. Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

ШОС и БРИКС как организации-партнеры

При этом СНГ не замыкается на себе. Александр Лукашенко задал риторический вопрос: а что, если бы СНГ было в ШОС и БРИКС как единая организация? Разве это ослабило бы позиции? Ответ - нет. И Шанхайская организация сотрудничества, и межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, КНР и Южной Африки - это и огромные территории, и огромные рынки. Но вопросы есть. В основном, в скорости приведения в действие общих решений.

Форум регионов СНГ: новый этап сотрудничества

Если идти на стартовый уровень, здесь в игру вступают регионы. На примере сотрудничества России и Беларуси, когда прямые контакты губернаторов и периодические бизнес-форумы с правительственной поддержкой приносят многомиллионные контракты. Александр Лукашенко так и скажет: "опыт есть" и поддержит инициативу Узбекистана о проведении уже Форума регионов СНГ.

Это было бы, мне кажется, очень интересно. Это выводило бы сотрудничество на новый уровень. Это возможность обсуждения сотрудничества уже более предметно. Да, это, может быть, меньше общих тем, а больше тем конкретных, больше предложений о конкретном сотрудничестве между крупнымипредприятиями, представителями региона. То есть, мне кажется, эта инициатива очень правильная, очень хорошая. И я считаю, что это позволит наладить сотрудничество между странами СНГ на более высоком уровне. Это особенно важно в условиях санкций. Максим Чирков, политолог





Тема санкций на саммите звучала не так часто, как это было в начале давления, когда мы перестраивались. Время показало: все решаемо. Более того, показало, что суть санкций не общечеловеческие проблемы или трагедии, которыми спекулируют наши оппоненты, а политический конфликт интересов. Американцы продолжают давить на тех, кто против их абсолютного руководства. Пока это только разжигает войны, но нет худа без добра. Союзники очевидно стали ближе.

А. Лукашенко: Дай бог остановиться, чтобы к третьей мировой войне не подойти

Сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность. Обеспечен выход на траекторию роста. И это цифры, которые характеризуют только нынешний момент. Да и Россия прилично встряхнулась и по многим направлениям экономического развития стала на порядок более самодостаточной. А если бы мы всем Содружеством вместе, плечом к плечу поставили заслон этим западным страшилкам, наши общие результаты были бы значительно выше. По большому счету, ведь именно они заставили нас встряхнуться, по-новому посмотреть на ситуацию, найти решения, которые были на поверхности. Сегодняшние результаты говорят сами за себя. Ситуация быстро меняется, и появляются новые вызовы. Возьмите Ближний Восток. Они не только нас встряхивают, но весь мир. Дай бог остановиться, чтобы к третьей мировой войне не подойти. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

17 документов подписано по итогам саммита

В том числе по этой причине по итогу в число семнадцати подписанных документов на саммите вошло и заявление о международных отношениях в многополярном мире.

Оно в целом отражает наше общее видение основ миропорядка, за исключением абзаца, в котором предлагалось выразить озабоченность по поводу политизации деятельности международных судов. Но даже такая мягкая формулировка была поддержана не всеми. Зачем нам эти международные суды? Тем более в наших отношениях. Тем более мы понимаем, особенно сейчас, для чего это делается. Видимо, кого-то это просто пока не коснулось. Когда-нибудь вы захотите помочь детям, подарить им немного детства, спасти от бомбежек и взрывов, а вас за это объявят в международный розыск. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Эксперты комментируют этокак прорыв в движении к нескольким центрам силы, которые будут функционировать по понятным правилам.

Речь идет об открытости, о национальных интересах. Многополярный мир не значит, что забудем о себе. Будет и соперничество, и конкуренция, но основа - сотрудничество, взаимопонимание, открытость и диалог. Это фактически то, что предлагалось в ООН. Но предложения ООН не работают. Поэтому в рамках региона мы должны что-то сделать, и мы это сделали. Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Еще один немаловажный документ - договор об учреждении международной организации по русскому языку. Этот понятный всем социокультурный код потерять нельзя. Особенно на территории стран Содружества. Русский в школах как основной язык, переводы классики на русский, конференции и исследования - этим займутся на межгосударственном уровне.

Стратегия развития СНГ