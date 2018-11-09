Уполномоченные по правам человека будут более тесно сотрудничать друг с другом

Об этом договорились в Москве омбудсмены из 16 стран. На конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве" они обменялись практическим опытом в решении вопросов защиты прав детей, жертв военных конфликтов, предотвращения насилия в семье, помощи гражданам, которые остались без работы.