ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Уполномоченные по правам человека будут более тесно сотрудничать друг с другом

Об этом договорились в Москве омбудсмены из 16 стран. На конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве" они обменялись практическим опытом в решении вопросов защиты прав детей, жертв военных конфликтов, предотвращения насилия в семье, помощи гражданам, которые остались без работы.

По итогам конференции подписаны соглашения, которые позволят уполномоченным по защите прав человека из разных стран пользоваться банками данных друг друга.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все