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Управление делами Президента Беларуси возглавил Юрий Назаров
Ряд важнейших кадровых решений приняты 16 августа главой государства. О них телеканалу "Беларусь 1" рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
Итак, Валерий Иванов, чуть более года возглавлявший Управление делами Президента, обратился к главе государства с просьбой рассмотреть его ходатайство о переходе на другую работу. Глава государства данную просьбу поддержал.
Надо отметить, что за непродолжительное время работы Валерий Николаевич сумел организовать коллектив на выполнение поставленных главой государства задач и добиться серьезных результатов в развитии организаций, подчиненных Управлению делами. Варианты применения его опыта и знаний на ином важном направлении будут рассмотрены в самое ближайшее время, после улучшения состояния здоровья.
Управление делами Президента Республики Беларусь возглавил Юрий Назаров, который до сегодняшнего дня в должности заместителя премьер-министра курировал вопросы развития машиностроения, нефтехимии, деревообработки, науки. Юрий Викторович обладает значительным опытом руководящей работы на самом высоком государственном уровне. Работал в системе Управления делами, занимал должность заместителя управляющего в 2010-2013 годах, глубоко владеет спецификой производственных и экономических процессов этой многопрофильной структуры.
Должность вице-премьера не будет оставаться вакантной. Ее займет министр промышленности Петр Пархомчик, который является высококлассным организатором производства, более 13 лет возглавлял флагман промышленного комплекса Беларуси БелАЗ. Он в курсе всех поручений и требований главы государства, выполнение которых будет курировать на новом посту.
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