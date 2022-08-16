Управление делами Президента Беларуси возглавил Юрий Назаров

Ряд важнейших кадровых решений приняты 16 августа главой государства. О них телеканалу "Беларусь 1" рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

Итак, Валерий Иванов, чуть более года возглавлявший Управление делами Президента, обратился к главе государства с просьбой рассмотреть его ходатайство о переходе на другую работу. Глава государства данную просьбу поддержал.

Надо отметить, что за непродолжительное время работы Валерий Николаевич сумел организовать коллектив на выполнение поставленных главой государства задач и добиться серьезных результатов в развитии организаций, подчиненных Управлению делами. Варианты применения его опыта и знаний на ином важном направлении будут рассмотрены в самое ближайшее время, после улучшения состояния здоровья.

Управление делами Президента Республики Беларусь возглавил Юрий Назаров, который до сегодняшнего дня в должности заместителя премьер-министра курировал вопросы развития машиностроения, нефтехимии, деревообработки, науки. Юрий Викторович обладает значительным опытом руководящей работы на самом высоком государственном уровне. Работал в системе Управления делами, занимал должность заместителя управляющего в 2010-2013 годах, глубоко владеет спецификой производственных и экономических процессов этой многопрофильной структуры.