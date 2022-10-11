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Усилить стратегическое взаимодействие и подписать пакет документов - Лукашенко с официальным визитом посетит Таджикистан
Президент Беларуси сегодня планирует направиться с официальным визитом в Таджикистан.
В Душанбе у Александра Лукашенко запланированы переговоры на высшем уровне с Эмомали Рахмоном. Беларусь и Таджикистан - стратегические партнеры, усилят взаимодействие. Интерес сейчас представляют практически все направления.
Экономика, оборона, образование. Надо сказать, переговоры лидеров предваряла колоссальная работа по линии министерств и ведомств. Планируется, что сегодня будет подписан внушительный пакет документов. В Таджикистане уже работают совместные с Беларусью предприятия, и это только начало.
И еще для упрощения договоренностей: параллельно с визитом в Душанбе пройдет инвестиционный форум и выставка белорусских товаров и брендов. Ставка на экономику. Показатели торговли нужно оперативно приумножать. В прошлом году цифры превысили 126 миллионов долларов. Пока скромно. Сегодня ожидается подписание дополнительных соглашений, в том числе и коммерческих.
13 октября белорусского лидера будут ждать в Казахстане - глава государства примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия Азии и в предстоящем заседании Совета глав государств СНГ.
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