Усилить стратегическое взаимодействие и подписать пакет документов - Лукашенко с официальным визитом посетит Таджикистан

Президент Беларуси сегодня планирует направиться с официальным визитом в Таджикистан.

В Душанбе у Александра Лукашенко запланированы переговоры на высшем уровне с Эмомали Рахмоном. Беларусь и Таджикистан - стратегические партнеры, усилят взаимодействие. Интерес сейчас представляют практически все направления.

Экономика, оборона, образование. Надо сказать, переговоры лидеров предваряла колоссальная работа по линии министерств и ведомств. Планируется, что сегодня будет подписан внушительный пакет документов. В Таджикистане уже работают совместные с Беларусью предприятия, и это только начало.

И еще для упрощения договоренностей: параллельно с визитом в Душанбе пройдет инвестиционный форум и выставка белорусских товаров и брендов. Ставка на экономику. Показатели торговли нужно оперативно приумножать. В прошлом году цифры превысили 126 миллионов долларов. Пока скромно. Сегодня ожидается подписание дополнительных соглашений, в том числе и коммерческих.