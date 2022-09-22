Усиливать взаимодействие Беларуси и Китая - Президент встретился с руководством китайской Citic Construction

Усиливать взаимодействие Беларуси и Китая. На это настроен и Минск, и Пекин особенно после прошедших в Самарканде переговоров лидеров, итог которых - исторический подъем партнерства между нашими странами на новый уровень. Возможностей между государствами и направлений сотрудничества масса. Сегодня, например, уже более предметно говорили о деталях с крупной компанией из Поднебесной Citic Construction. Совместных проектов в общем портфеле немало и его будут дополнять новыми. Как видим, настрой на всех уровнях задали Александр Лукашенко и Си Цзиньпинь лично. Беларусь и Китай будут поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Не за горами и очередная встреча лидеров. Подробнее Наталья Бреус.

Беларусь - Китай: Сотрудничество идет на подъем

Хороший друг - настоящий клад, гласит китайская мудрость. Именно в духе дружбы и теснейшего сотрудничества вот уже три десятка лет Минск и Пекин выстраивают свой диалог. Политическая воля лидеров здесь как энергетический заряд. В итоге генерирует вполне конкретные плоды: от нашего тотального продвижения на Восток до "Великого камня" на Западе.

Историческая встреча лидеров Беларуси и Китая в Самарканде

Эта встреча в Самарканде стала исторической для Беларуси и Китая. Новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства - не просто слова. Это значит, мир меняется, но Минск и Пекин остаются верны себе: все теснее сотрудничают в политике, экономике и безопасности. И в Минске, не мудрствуя лукаво, добавляют: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".

Т.е. лидеры Беларуси и Китая дали четкий сигнал вертикали - нашим интересам и проектам зеленый свет.

Впрочем, корпорация из Поднебесной CITIC Group, которая входит в топ-500 компаний мира, этот сигнал считала одной из первых.

Их "дочка" - Citic Construction - наш давний и надежный партнер.





А. Лукашенко рассказал детали переговоров с Си Цзиньпином и обозначил сроки предстоящего визита

"Есть ряд вопросов, которые мы должны с вами обсудить, потому что вы - крупнейшая компания, которая работает в Беларуси. Все это связано с тем, что мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как договорились, с Председателем Си Цзиньпином". "Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с Председателем (КНР Си Цзиньпином), обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после XX съезда КПК (начало которого запланировано на 16 октября 2022 года - прим. БелТА) мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве".

Руководители нашей корпорации поручили мне передать от них теплый привет и наилучшие пожелания, прежде всего пожелания крепкого здоровья. У вас в Китае много поклонников. Я с 2007 года работаю в Беларуси. За эти 15 лет я убедился, как стабильно развивалась Беларусь под вашим руководством, как более счастливым становился белорусский народ, как красивее становилась среда в Беларуси, как цветущий сад. За эти годы я также заметил, что профессиональный уровень и квалификация наших белорусских партнеров, прежде всего в строительной компании, также сильно возросла. Они достигли международного уровня. Поэтому в будущих проектах в Беларуси мы хотим больше использовать белорусские компании. Ян Цзяньцян, первый вице-президент компании Citic Construction co., LTD

Безопасность, таможенная сфера и зеленая экономика: Беларусь и Китай укрепят взаимодействие

Растут не только наши компетенции, но и сила притяжения Востока. Вся активность из-за недальновидной западной санкционной политики смещается именно туда. Минску это на руку. Торговля и финансы для нас приоритет. Но сотрудничать теснее будем в транспорте и логистике, включая увеличение контейнерных перевозок и создание зеленых железнодорожных коридоров.

Как раз сегодня в Китай отправился первый состав с белорусским торфом. Работать будем по продовольственной безопасности, зеленой экономике и биотехнологиям.

Новые проекты с крупной корпорацией Китая

"Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам, мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов, но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительной отрасли", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, Citic Construction выражает готовность работать в Беларуси и строить по самым современным технологиям ряд предприятий. "Мы это приветствуем".

Эта китайская компания строит под ключ и вкладывает в совместные предприятия. "Белджи", цементные производства, льнокомбинат - это только самые знаковые сферы притяжения китайских инвестиций. Готовы взяться и за новые проекты. Среди перспективных, например, строительство азотного комплекса. Сейчас наши специалисты как раз в КНР изучают подходы китайских партнеров. Обсуждается строительство нового цеха по производству бумаги на Светлогорском ЦКК. И не только.

Первый вице-президент Citic Construction: Мы получили поддержку в реализации проектов в Беларуси

Встреча с Президентом была очень плодотворной. Мы получили поддержку и надеемся осуществить новые проекты в Беларуси, которые будут востребованы вашей экономикой. В частности, речь о таких высокотехнологичных, как третья очередь Белорусской национальной биокорпорации (она предусматривает организацию производства витаминов группы В и С). А также инвестиции в проект в области сельского хозяйства. Ян Цзяньцян, первый вице-президент компании Citic Construction co., LTD

Беларусь - Китай: сотрудничество идет на подъем