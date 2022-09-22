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Усиливать взаимодействие Беларуси и Китая - Президент встретился с руководством китайской Citic Construction
Усиливать взаимодействие Беларуси и Китая. На это настроен и Минск, и Пекин особенно после прошедших в Самарканде переговоров лидеров, итог которых - исторический подъем партнерства между нашими странами на новый уровень. Возможностей между государствами и направлений сотрудничества масса. Сегодня, например, уже более предметно говорили о деталях с крупной компанией из Поднебесной Citic Construction. Совместных проектов в общем портфеле немало и его будут дополнять новыми. Как видим, настрой на всех уровнях задали Александр Лукашенко и Си Цзиньпинь лично. Беларусь и Китай будут поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Не за горами и очередная встреча лидеров. Подробнее Наталья Бреус.
Беларусь - Китай: Сотрудничество идет на подъем
Хороший друг - настоящий клад, гласит китайская мудрость. Именно в духе дружбы и теснейшего сотрудничества вот уже три десятка лет Минск и Пекин выстраивают свой диалог. Политическая воля лидеров здесь как энергетический заряд. В итоге генерирует вполне конкретные плоды: от нашего тотального продвижения на Восток до "Великого камня" на Западе.
Историческая встреча лидеров Беларуси и Китая в Самарканде
Эта встреча в Самарканде стала исторической для Беларуси и Китая. Новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства - не просто слова. Это значит, мир меняется, но Минск и Пекин остаются верны себе: все теснее сотрудничают в политике, экономике и безопасности. И в Минске, не мудрствуя лукаво, добавляют: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".
Т.е. лидеры Беларуси и Китая дали четкий сигнал вертикали - нашим интересам и проектам зеленый свет.
Впрочем, корпорация из Поднебесной CITIC Group, которая входит в топ-500 компаний мира, этот сигнал считала одной из первых.
Их "дочка" - Citic Construction - наш давний и надежный партнер.
А. Лукашенко рассказал детали переговоров с Си Цзиньпином и обозначил сроки предстоящего визита
"Есть ряд вопросов, которые мы должны с вами обсудить, потому что вы - крупнейшая компания, которая работает в Беларуси. Все это связано с тем, что мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как договорились, с Председателем Си Цзиньпином". "Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с Председателем (КНР Си Цзиньпином), обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после XX съезда КПК (начало которого запланировано на 16 октября 2022 года - прим. БелТА) мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве".
Руководители нашей корпорации поручили мне передать от них теплый привет и наилучшие пожелания, прежде всего пожелания крепкого здоровья. У вас в Китае много поклонников. Я с 2007 года работаю в Беларуси. За эти 15 лет я убедился, как стабильно развивалась Беларусь под вашим руководством, как более счастливым становился белорусский народ, как красивее становилась среда в Беларуси, как цветущий сад. За эти годы я также заметил, что профессиональный уровень и квалификация наших белорусских партнеров, прежде всего в строительной компании, также сильно возросла. Они достигли международного уровня. Поэтому в будущих проектах в Беларуси мы хотим больше использовать белорусские компании.
Безопасность, таможенная сфера и зеленая экономика: Беларусь и Китай укрепят взаимодействие
Растут не только наши компетенции, но и сила притяжения Востока. Вся активность из-за недальновидной западной санкционной политики смещается именно туда. Минску это на руку. Торговля и финансы для нас приоритет. Но сотрудничать теснее будем в транспорте и логистике, включая увеличение контейнерных перевозок и создание зеленых железнодорожных коридоров.
Как раз сегодня в Китай отправился первый состав с белорусским торфом. Работать будем по продовольственной безопасности, зеленой экономике и биотехнологиям.
Новые проекты с крупной корпорацией Китая
"Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам, мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов, но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительной отрасли", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, Citic Construction выражает готовность работать в Беларуси и строить по самым современным технологиям ряд предприятий. "Мы это приветствуем".
Эта китайская компания строит под ключ и вкладывает в совместные предприятия. "Белджи", цементные производства, льнокомбинат - это только самые знаковые сферы притяжения китайских инвестиций. Готовы взяться и за новые проекты. Среди перспективных, например, строительство азотного комплекса. Сейчас наши специалисты как раз в КНР изучают подходы китайских партнеров. Обсуждается строительство нового цеха по производству бумаги на Светлогорском ЦКК. И не только.
Первый вице-президент Citic Construction: Мы получили поддержку в реализации проектов в Беларуси
Встреча с Президентом была очень плодотворной. Мы получили поддержку и надеемся осуществить новые проекты в Беларуси, которые будут востребованы вашей экономикой. В частности, речь о таких высокотехнологичных, как третья очередь Белорусской национальной биокорпорации (она предусматривает организацию производства витаминов группы В и С). А также инвестиции в проект в области сельского хозяйства.
Беларусь - Китай: сотрудничество идет на подъем
В целом инвестиционная активность растет. На подъеме и двусторонняя торговля. По итогам прошлого года приблизились к 6 миллиардам долларов. И это несмотря на "коронавирусное эхо". Всем пандемиям назло намерены встречаться и лидеры.
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