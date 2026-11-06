Усталость от войны и поиск пути к диалогу: о чем говорили на конференции по безопасности в Минске

Если мир сходит с ума, надо искать точки опоры. В Минске 3 и 4 ноября на IV Международной конференции по евразийской безопасности собрались те, кто еще способен думать и брать ответственность.

Говорили о том, что на Западе зачастую опасаются произнести вслух. Не потому, что не знают, а потому, что это ломает их картину мира.

Пока Европа горит, а ООН спит, в Минске задумываются над тем, какой может быть архитектура безопасности в Евразии.

ШОС, ОДКБ, СНГ, впервые на конференции был руководитель от ОБСЕ - собрался практически штаб для поиска точки сборки нового мира. Те, кто это понял, в игре, а те, кто нет, догоняют.

Речь Президента Беларуси Александра Лукашенко обозначила ключевые смыслы: безопасность в Евразии - общая и неделимая, в одиночку ее не обеспечить.

"Неделимая" - это как несущая стена в доме: хочешь снести перегородку - сначала выясни: не рухнет ли все остальное. Хочешь спать спокойно - сделай так, чтобы спокойно спал и тот, кто живет через стенку.

Евразия - суперконтинент, на котором живет большинство человечества. Если он вспыхнет, не спрячутся ни за какими океанами.

Слова про ООН - констатация факта: Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую и умерла, теперь ООН идет по той же дороге.

Когда Александр Лукашенко говорит о "растерянности и неопределенности", он не преувеличивает, а предупреждает: если организация, созданная для мира, не может остановить войну в своем "доме" - она превращается в декорацию, а декорации, как известно, сносят первыми.

По поводу протестов в Европе никто не предлагает радоваться, нужно смотреть в оба и извлекать уроки, потому что это не только про них, но и про нас, если расслабимся. Сначала дорожает энергия, потом дорожает все остальное, закрывается завод, пустеет бюджет - в итоге полиция на улицах.

Про войну в Украине самая жесткая правда всей речи, когда добавляется, что "даже в Европе начали понимать, от кого шла эскалация".

Война - штука прожорливая: она жрет деньги, людей, волю. Вопрос, насколько дорого обойдется финал тем, кто до последнего думал, что можно воевать до последнего украинца.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Надежда на близкое завершение ведь не возникает в пустоте. Это тот же тезис: "Люди устали". Прежде всего устали те, кто живет непосредственно в условиях войны: воюет, теряет близких, вынужден покидать свои дома или ежедневно спасается от каких-то ударов. Но последствия здесь не ограничены линией фронта, вот в чем дело. Их ощущают и семьи, которые принимают перемещенных людей, предприятия, даже общества, которые годами живут в этой атмосфере тревоги. Усталость - это человеческая реальность, но сама по себе она не прекращает войну. Нужны решения, которые превращают общественный запрос на передышку в переговорном процессе, а сами переговоры - в механизм прекращения огня и снижения риска возобновления боевых действий".

Цены, тарифы, падение уровня жизни, преступность - это то, что бывает, когда безопасность и экономику пытаются развести по разным углам.

С Трампом факт остается фактом: пока он удерживает мир от Третьей мировой, играет роль предохранителя. Ядерная война - это не "где-то там", это везде. И те, кто думает, что можно сидеть на другом континенте и смотреть, как горит Евразия, надо бы понять: огонь будет везде.

Президент Беларуси проводит параллель с Хельсинкским актом 1975 года - документом, на десятилетия определившим правила сосуществования в биполярном мире. Никто не любил друг друга, но договорились о протоколе.

И протокол работал. Сегодня - тот же перелом, только ставки выше. Это язык чертежа, который кладут на стол и говорят: правьте, спорьте, но давайте дорисуем вместе, потому что альтернатива чертежу - руины мира.

Выбор прост: либо мы договариваемся, либо нас договаривают. Минск-2026 предложил искать совместно техническую инструкцию по выживанию.

В чем сила речи Александра Лукашенко? В ней - конкретика, неделимая безопасность, общие ресурсы, правила как условия выживания. Минск предлагает договориться сейчас, пока есть о чем договариваться.