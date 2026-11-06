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Усталость от войны и поиск пути к диалогу: о чем говорили на конференции по безопасности в Минске

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Если мир сходит с ума, надо искать точки опоры. В Минске 3 и 4 ноября на IV Международной конференции по евразийской безопасности собрались те, кто еще способен думать и брать ответственность.

Говорили о том, что на Западе зачастую опасаются произнести вслух. Не потому, что не знают, а потому, что это ломает их картину мира.

Пока Европа горит, а ООН спит, в Минске задумываются над тем, какой может быть архитектура безопасности в Евразии.

ШОС, ОДКБ, СНГ, впервые на конференции был руководитель от ОБСЕ - собрался практически штаб для поиска точки сборки нового мира. Те, кто это понял, в игре, а те, кто нет, догоняют.

Речь Президента Беларуси Александра Лукашенко обозначила ключевые смыслы: безопасность в Евразии - общая и неделимая, в одиночку ее не обеспечить.

"Неделимая" - это как несущая стена в доме: хочешь снести перегородку - сначала выясни: не рухнет ли все остальное. Хочешь спать спокойно - сделай так, чтобы спокойно спал и тот, кто живет через стенку.

Евразия - суперконтинент, на котором живет большинство человечества. Если он вспыхнет, не спрячутся ни за какими океанами.

отрывок из речи Президента Беларуси Александра Лукашенко на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

Слова про ООН - констатация факта: Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую и умерла, теперь ООН идет по той же дороге.

Когда Александр Лукашенко говорит о "растерянности и неопределенности", он не преувеличивает, а предупреждает: если организация, созданная для мира, не может остановить войну в своем "доме" - она превращается в декорацию, а декорации, как известно, сносят первыми.

отрывок из речи Президента Беларуси Александра Лукашенко на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

По поводу протестов в Европе никто не предлагает радоваться, нужно смотреть в оба и извлекать уроки, потому что это не только про них, но и про нас, если расслабимся. Сначала дорожает энергия, потом дорожает все остальное, закрывается завод, пустеет бюджет - в итоге полиция на улицах.

отрывок из речи Президента Беларуси Александра Лукашенко на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

Про войну в Украине самая жесткая правда всей речи, когда добавляется, что "даже в Европе начали понимать, от кого шла эскалация".

Война - штука прожорливая: она жрет деньги, людей, волю. Вопрос, насколько дорого обойдется финал тем, кто до последнего думал, что можно воевать до последнего украинца.

отрывок из речи Президента Беларуси Александра Лукашенко на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Надежда на близкое завершение ведь не возникает в пустоте. Это  тот же тезис: "Люди устали". Прежде всего устали те, кто живет непосредственно в условиях войны: воюет, теряет близких, вынужден покидать свои дома или ежедневно спасается от каких-то ударов. Но последствия здесь не ограничены линией фронта, вот в чем дело. Их ощущают и семьи, которые принимают перемещенных людей, предприятия, даже общества, которые годами живут в этой атмосфере тревоги. Усталость - это человеческая реальность, но сама по себе она не прекращает войну. Нужны решения, которые превращают общественный запрос на передышку в переговорном процессе, а сами переговоры - в механизм прекращения огня и снижения риска возобновления боевых действий".

Александр Тиханский, военно-политический аналитик

Цены, тарифы, падение уровня жизни, преступность - это то, что бывает, когда безопасность и экономику пытаются развести по разным углам.

отрывок из речи Президента Беларуси Александра Лукашенко на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

С Трампом факт остается фактом: пока он удерживает мир от Третьей мировой, играет роль предохранителя. Ядерная война - это не "где-то там", это везде. И те, кто думает, что можно сидеть на другом континенте и смотреть, как горит Евразия, надо бы понять: огонь будет везде.

отрывок из речи Президента Беларуси Александра Лукашенко на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

Президент Беларуси проводит параллель с Хельсинкским актом 1975 года - документом, на десятилетия определившим правила сосуществования в биполярном мире. Никто не любил друг друга, но договорились о протоколе.

отрывок из речи Президента Беларуси Александра Лукашенко на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

И протокол работал. Сегодня - тот же перелом, только ставки выше. Это язык чертежа, который кладут на стол и говорят: правьте, спорьте, но давайте дорисуем вместе, потому что альтернатива чертежу - руины мира.

Выбор прост: либо мы договариваемся, либо нас договаривают. Минск-2026 предложил искать совместно техническую инструкцию по выживанию.

В чем сила речи Александра Лукашенко? В ней - конкретика, неделимая безопасность, общие ресурсы, правила как условия выживания. Минск предлагает договориться сейчас, пока есть о чем договариваться.

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Теги:

IV Международная конференция по евразийской безопасностиАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси

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