Уточнены показатели внебюджетного фонда социальной защиты населения

"С учетом ожидаемой динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в 2021 году доходы бюджета фонда увеличиваются на Br580 039,4 тыс., расходы - на Br550 049,9 тыс., превышение доходов над расходами - на Br29 989,5 тыс.", - отметили в пресс-службе Президента.