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Уточнены показатели внебюджетного фонда социальной защиты населения
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 декабря подписал указ № 512 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда", сообщает БелТА со ссылкойна пресс-службубелорусского лидера.
"С учетом ожидаемой динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в 2021 году доходы бюджета фонда увеличиваются на Br580 039,4 тыс., расходы - на Br550 049,9 тыс., превышение доходов над расходами - на Br29 989,5 тыс.", - отметили в пресс-службе Президента.
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