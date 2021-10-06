Утверждена дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза. Об этом по итогам заседания сообщила официальный представитель комиссии Ия Малкина. Документ включает 35 мероприятий. В частности, речь о признании документов об ученых степенях и званиях, водительских удостоверениях и культурных ценностях, а также о снятии других значимых барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.