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Утверждена дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза. Об этом по итогам заседания сообщила официальный представитель комиссии Ия Малкина. Документ включает 35 мероприятий. В частности, речь о признании документов об ученых степенях и званиях, водительских удостоверениях и культурных ценностях, а также о снятии других значимых барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

Ожидается, что дорожная карта будет выполнена до конца следующего года. Она позволит расширить и укрепить интеграционные процессы в рамках ЕАЭС.

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