Узнали, о чем будут говорить на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга

Совет делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга 25 октября пройдет в Северной столице России. С рабочим визитом там находится делегация нашего правительства.

В повестке - переговоры с губернатором, посещение предприятий, у которых есть кооперационные проекты с белорусскими производствами, а также выставки-ярмарки наших товаров (подробности в видео).