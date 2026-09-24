В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Пакистана

Беларусь держит партнерский курс на Южную Азию. В нашу страну с официальным визитом прибыла парламентская делегация Исламской Республики Пакистан во главе с председателем Сената Парламента Саидом Юсуфом Разой Гилани.

Делегация прибыла в Беларусь ночным авиарейсом. В Национальном аэропорту Минск ее встретили заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.

Во время официального визита, который продлится по 26 сентября, запланированы встречи парламентской делегации Пакистана с руководством Совета Республики и Палаты представителей, переговоры в правительстве.

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