В Беларуси 31 год назад состоялись первые выборы Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня является лидером на международной политической арене, его уважают и с его мнением считаются. И знаковым событием в истории Беларуси стали первые выборы президента, первый тур которых состоялся 23 июня 1994 года.

Тогда было зарегистрировано шесть кандидатов. За пост боролись мастодонты белорусской политики того времени: председатель Совмина, бывший председатель Верховного Совета Беларуси, лидеры политических партий. Но уже в первом туре результат был очевиден, поскольку Александр Лукашенко набрал более 44 % голосов.