В Беларуси идет работа над законопроектом о независимой оценке и сертификации квалификаций

Признать неформальное образование источником получения необходимых компетенций для рабочих профессий: в Палате представителей рассматривают новый законопроект о совершенствовании системы сертификации квалификаций.

Он существенно изменит подход к оценке необходимых компетенций в рабочих профессиях.

Расскажем, как пишется закон для баланса подготовки кадров и спроса на конкретные квалификации.

Суть новации

Когда находишься в стенах Палаты представителей, всегда чувствуешь важность и ответственность этого момента. Если прислушаться что говорят в соседних кабинетах, то можно ненароком подслушать новый законопроект. Этот раз не исключение. "Первый информационный" стал свидетелем рассмотрения нового законопроекта о независимой оценке и сертификации квалификации.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для многих тема достаточно серьезная. Почему? Потому что она сегодня решает одну из важнейших и актуальных проблем - тему дефицита кадров. Нехватка рабочей силы, нехватка квалифицированных кадров. Поэтому надо говорить как о количественной, так и качественной составляющей трудовых ресурсов. Квалифицированные кадры. Национальная система квалификаций зарождалась давно, еще в прошлом веке. Она реализуется сегодня через ряд справочников и классификаторов, которые описывают те характеристики, которыми должен обладать человек, чтобы получить соответствующее образование и подтвердить свою квалификацию. В таких справочниках и классификациях содержится более 8 тыс. рабочих профессий. Вот эти 8 тыс. сегодня выходят на рынок труда".

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Разрешение кадрового вопроса

Проект закона вносит изменения в Трудовой кодекс. Он дополняется новой статьей, в которой устанавливаются гарантии для работников при направлении их к нанимателям для прохождения независимой оценки. За таким работником сохраняется рабочее место и зарплата. Если человек поедет в другой населенный пункт, то ему предоставят гарантии и компенсации, как в случае со служебной командировкой, то есть выдадут суточные, оплатят проезд и найм жилья.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

"Закон о том, чтобы создать возможность мобильности трудовых ресурсов. В центре внимания - человек. Человек в процессе своей профессиональной деятельности осваивает смежную профессию. Но документа об образовании нет по этой профессии, и основание переводить его тоже надо какое-то иметь. Вот это о том, что человеку, который обрел навык (на рабочем месте или самостоятельно) и умеет его подтвердить, создать для этого условия".

Чем полезен новый закон нанимателям и работникам

Независимая оценка квалификации позволит человеку с опытом работы, но не имеющим профессионального образования, более уверенно чувствовать себя на рынке труда, планировать дальнейшую профессиональную карьеру и повысить свою конкурентоспособность.