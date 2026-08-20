В Беларуси с официальным визитом ожидают Президента Мьянмы

Минск готовится встретить высокого гостя. Беларусь с официальным визитом планирует посетить президент Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн. До этого он уже совершал визит в Беларусь в марте 2025 года.

Товарооборот между Беларусью и Мьянмой с начала 2026-го вырос почти в 2,5 раза и претендует на рекордное увеличение итоговой цифры экономического сотрудничества Минска и Нейпьидо.

Экономика - это градообразующая отрасль, которая помогает выстраивать дипломатические контакты. Между двумя странами они были установлены 22 сентября 1999 года. Разные этапы переживали страны для развития этого сотрудничества. Но за последние годы оно увеличилось, и все это благодаря лидерам двух стран. Экспорт и импорт за последний год выросли.

Белорусская сторона готова оказывать содействие в развитии молочно-товарного производства в Мьянме. Интересует не только готовая продукция, но и опыт организации производства, технологий, обучения кадров. Все это стало возможным благодаря тому, что за последние несколько лет страны выстраивают последовательную политику, направленную на конкретные проекты и реализуемые перспективные направления.

Уже несколько лет ведется работа по созданию локализационных производств по сборке техники. На мьянманских дорогах уже курсирует белорусская техника МАЗ, белорусские тракторы работают в полях Нейпьидо. За последний год было доставлено 5 моделей скорой помощи, по высокому оснащению они уже оказывают всю необходимую помощь гражданам этой страны.

Растет и импорт из Мьянмы в Беларусь. Очень интересное направление легкой промышленности, поскольку это и обувное производство, и текстиль, и каучук. Буквально несколько дней назад в Беларуси открылось общество "Беларусь - Мьянма", которое в первую очередь подчеркивает, что экономика это - приоритетная задача, но самое главное - это социально-гуманитарное сотрудничество и реальные контакты между людьми.

За последний год лидеры Беларуси и Мьянмы встречались пять раз, и это повторный визит президента Мьянмы в белорусскую страну. Государства придерживаются курса неприсоединения к санкционному давлению в отношении стран и поддерживают друг друга на международной арене.

К встрече высокого гостя все готово в Национальном аэропорту Минск.