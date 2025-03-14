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В чем уникальность Конституции Беларуси, рассказала Ольга Чуприс
Изменения в Конституции, одобренные на Республиканском референдуме в 2022 году, подтвердили свою актуальность и соответствие требованиям времени.
В преддверии Дня Конституции заслуженные юристы обсудили актуальные тенденции развития права в нашей стране: внедрение цифровых технологий в законодательный процесс, институт конституционной жалобы, а также правосознание подрастающего поколения.
В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь белорусские эксперты подчеркивают основную роль Конституции как фундаментального правового акта стабильности. Конституция - это социальный договор между государством и гражданином. И в Президент-отеле сегодня широкий пул экспертов в законодательной, исполнительной и судебной власти. Широко представлено также научное сообщество. Эксперты акцентируют внимание на вопросах соблюдения баланса государственно-частного партнерства и конституционного правосудия.
"Любые изменения, которые мы вносим в Конституцию, отражаются в целом на правовой системе. Если даже немножечко уйти в историю, то мы можем сказать, что за последние 25 лет на основе Конституции мы приняли более 250 тысяч нормативных правых актов, из которых порядка 175 тысяч, как в свое время сказал Президент, буквально недавно, являются действующими, - прокомментировала Ольга Чуприс - заместитель главы Администрации Президента Беларуси. - Поскольку наша Конституция не похожа на конституции других государств, она строится для нас, под нас, под нашу историю, под наши традиции, культуру, под наше законодательство, в конце концов, под нашу систему государственных органов, и с учетом поручения главы государства - участвовать всем людям, высказываться относительно нашей Конституции, то, соответственно, и наше законодательство является уникальным".
Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного суда Беларуси:
"Сила Конституции в том, что она последовательно реализуется в законодательстве и нормотворческой практике. Наше государство последовательно создает необходимые условия, а это целый комплекс и политических, экономических, социальных условий для того, чтобы гражданин в полной мере мог ощутить себя тем человеком, который в своем родном государстве достойно живет, достойно воспитывает своих детей и оставит это государство своим потомкам".
Как сохранить актуальность Конституции в эпоху цифровизации? Этот вопрос стал ключевым на круглом столе с участием юристов и политологов. Эксперты сошлись во мнении, что, несмотря на изменения в обществе, Конституция была, есть и будет правовым компасом для Беларуси. А ее 30-летняя история - повод для диалога о будущем национального законодательства.