В Чолпон-Ате прошло заседание Евразийского межправсовета в узком составе

В Кыргызстане главы правительств государств ЕАЭС обсуждают актуальные задачи углубления интеграции. В Чолпон-Ату прибыл премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

6 августа прошло заседание в узком составе. На повестке - две ключевые темы: обеспечение продовольственной безопасности и торгово-экономического сотрудничества в ЕАЭС. Обсуждали вопросы кооперации, в частности в аграрном бизнесе. Беларусь может внести весомый вклад благодаря широкому ассортименту сельхозтехники и за счет передовых разработок в области растениеводства и животноводства.

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

"Беларусь упоминалась как государство, обеспечивающее страны союза молочной и мясной продукцией. Мы действительно имеем большой объем экспорта данных видов товаров. Это стабильность функционирования всего союза, от этого будет зависеть, как в дальнейшем отрасли будут развиваться. Ключевой момент - это усиление и углубление коопераций при производстве сельскохозяйственной продукции".

Всего же главы правительств намерены обсудить более 15 вопросов. 7 августа заседание пройдет в широком составе. Запланирована также встреча глав делегаций с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.