В Гомеле обсудили достижения региона и вклад сенаторов в законодательство

Значимые достижения Гомельского региона и вклад сенаторов в формирование законодательной базы страны в условиях вызовов и угроз обсудили в Гомеле в рамках празднования 30-летия Национального собрания Беларуси.

Почти 3 тыс. законопроектов было рассмотрено за это время, благодаря чему Гомельщина укрепляет позиции по всем направлениям: модернизируются и создаются новые производства, укрепляются экспортные позиции, привлекаются инвестиции, развивается социальная инфраструктура.

Особое внимание - агропромышленному комплексу. Драйвер роста экономики - современные МТК. С 2021 по 2026 год в области построены и реконструированы 28 новых комплексов.

"Любое законодательство, которое принималось, было в пользу сельского хозяйства. Когда многодетным семьям приняли решение строить жилье на селе, строительство молочно-товарных ферм, новая техника, которая сегодня приносит большие плюсы, качество подготовленной почвы, посевы, получение высокой урожайности - все это обеспечивает продовольственную безопасность. Наша продукция тоже идет на экспорт", - отметила директор ОАО "Звезда", член Совета Республики Национального собрания Беларуси 6-го созыва Галина Трибунах.

"Каждое решение в меру развития государства шло параллельно, принимались разумные решения, которые позволили государству иметь те достоинство, достояние, развитие, в котором комфортно живется человеку", - рассказал гендиректор ОАО "Мозырьсоль", член Совета Республики Национального собрания Беларуси 3-го, 4-го, 5-го созыва Владимир Дворник.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня мы встречаемся с теми, кто стоял у истоков нашего парламентаризма. Первопроходцам было непросто, тогда было непростое время и тем, кто стал рядом с молодым Президентом плечом к плечу для того, чтобы создать правовой фундамент нашей страны, тоже было непросто, но они работали очень эффективно, интенсивно. Только в 1-й созыв было принято 18 кодексов. Мы с честью продолжаем те славные традиции и сегодня члены Совета Республики - это лучшие представители от каждой области и города Минска".

Сенаторов разных созывов принимал дворец Румянцевых-Паскевичей - сокровищница искусства конца XVIII - начала XIX веков.