В Кыргызстане проходит межправсовет ЕАЭС: что на повестке заседания в широком составе

Кыргызстан принимает межправсовет ЕАЭС. В Чолпон-Ате 7 августа пройдет заседание в широком составе. В нем примет участие и белорусская делегация.

В переводе с кыргызского "чолпон" означает "утренняя звезда". Уже второй день этот город-курорт - настоящий политический центр. Сюда съехались главы правительств государств Евразийского экономического союза. В их числе и премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Накануне прошло заседание межправсовета в узком составе. Решили начать с ключевого - продовольственной безопасности и торговли. В условиях мировой нестабильности и ограничений это имеет первостепенное значение. Если вспомнить итоги 2025 года, то совокупный ВВП объединения вырос на 1,7 %, при этом основной вклад в развитие внесли сектор услуг, строительство и активное внутреннее потребление.

Всего в Чолпон-Ате заявлено более 15 вопросов: углубление интеграции, развитие электронной торговли, цифровизация грузовых железнодорожных перевозок, формирование общего финансового рынка.

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

"Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике 2025 года мы уже достигли 95 млрд долларов. Это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. Произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что эти тенденции, когда мы прирастаем по 10 % ежегодно, уже имеют долгосрочный характер".

7 августа ожидается подписание ряда важных документов. Среди них: соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС, о допуске брокеров и дилеров одного государства к организованным торгам бирж других стран-участниц, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Отдельное внимание планируют уделить развитию общего аграрного рынка и климатической повестке.

Партнерам есть что обсудить и предложить. Главное, что за всеми глобальными вещами стоит обычный человек. В каком бы уголке огромного евразийского пространства он ни находился, ему должно быть комфортно.