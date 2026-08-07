В Кыргызстане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в широком составе

Устранение барьеров во взаимной торговле, таможенная кооперация, цифровизация железных дорог - Кыргызстан принимает межправсовет ЕАЭС.

Второй день в Чолпон-Ате начался со встречи глав правительств с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Сегодня заседание - в широком составе. Всего заявлено более 15 вопросов.

Александр Тучин:

"Сегодня нам предстоит обсудить актуальные направления сотрудничества и попытаться найти адекватные ответы на принесенные извне в наши страны острые ситуации, которые мы вынуждены преодолевать. Подготовленные документы нацелены на решение конкретных задач, востребованных бизнесом и гражданами наших стран. Запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС. Обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателям таких званий ведение профессиональной деятельности. Каркасное по своей сути соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах создает реальные предпосылки для формирования общего финансового рынка и притока дополнительной трансграничной ликвидности".

"Такой ориентированный на результат подход, который мы практикуем в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки наших оппонентов размыть евразийское движение, навязать нам политику изоляции. Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе", - подытожил премьер-министр.

Отдельное внимание на заседании планируют уделить развитию общего аграрного рынка и климатической повестке. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске.