В МИД Беларуси напомнили Польше и Литве, что вопрос открытия границы не может решаться единолично
В Польше заявили, что готовятся к открытию в ноябре двух погранпереходов с Беларусью. Представитель правительства польского режима Адам Шлапка сообщил, что достигнута договоренность об открытии погранпереходов на польско-белорусском рубеже "примерно в середине ноября".
Ситуацию прокомментировали в МИД Беларуси.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Не премьеру Польши и тем более Литвы решать, когда возобновят свою работу пункты пропуска через государственную границу "Бобровники" и "Кузница". Тем не менее, мы принимаем к сведению их заявления и считаем необходимым четко обозначить нашу принципиальную позицию. Граница - это сложная инженерно-техническая и организационная система. Любые изменения в режиме ее работы требуют полноценной двусторонней подготовки. В целом возобновление функционирования пунктов пропуска не может и не будет регулироваться односторонними решениями. Этого же подхода мы будем придерживаться и во взаимодействии с литовской стороной, которая накануне ввела ограничения на белорусско-литовской границе. Граждане и бизнес не могут становиться заложниками ситуаций, когда решения о закрытии границы принимаются вне правовых рамок и без предварительного уведомления".
Пресс-секретарь ведомства подчеркнул: Беларусь согласится с открытием своей стороны границы только тогда, когда будет полностью готова к этому инфраструктурно, кадрово и, что наиболее важно, в сфере безопасности.