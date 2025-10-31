В МИД Беларуси напомнили Польше и Литве, что вопрос открытия границы не может решаться единолично

"Не премьеру Польши и тем более Литвы решать, когда возобновят свою работу пункты пропуска через государственную границу "Бобровники" и "Кузница". Тем не менее, мы принимаем к сведению их заявления и считаем необходимым четко обозначить нашу принципиальную позицию. Граница - это сложная инженерно-техническая и организационная система. Любые изменения в режиме ее работы требуют полноценной двусторонней подготовки. В целом возобновление функционирования пунктов пропуска не может и не будет регулироваться односторонними решениями. Этого же подхода мы будем придерживаться и во взаимодействии с литовской стороной, которая накануне ввела ограничения на белорусско-литовской границе. Граждане и бизнес не могут становиться заложниками ситуаций, когда решения о закрытии границы принимаются вне правовых рамок и без предварительного уведомления".