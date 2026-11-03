В Минске на конференции по евразийской безопасности обсудят Хартию многообразия и многополярности

Заложить основу для укрепления безопасности в Евразии и дальше - контуров континента. Минск снова стал площадкой для мирного диалога. IV Минская международная конференция по евразийской безопасности объединяет всех, кто выступает за конструктивный диалог и мирное развитие.

Диалог о мире, безопасности, о том, что нужно находить язык и собирать архитектуру безопасности в единый пазл, звучит повсюду на конференции. Один из спикеров уже отметил, что будет продолжен диалог о том, чем будет наполнена Хартия многообразия и многополярности в XXI веке, ведь эту инициативу Беларусь озвучила в 2023 году во время 1-го такого мероприятия.

В канун 4-й конференции по евразийской безопасности в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН состоялась одна из встреч в сопредседательстве министров иностранных дел Беларуси и России, где говорилось о том, что нужно запустить диалог, дать новый импульс тому, чтобы этот документ был наполнен правильным и нужным содержимым в вопросах безопасности.

Работа над документом не ограничится участием только Беларуси и России. Это абсолютно открытый документ, который может объединить все страны. Единственное условие - готовность отстаивать свои национальные интересы ради построения общей архитектуры безопасности на Евразийском континенте, а также отказ от силового решения вопросов. Именно этой теме посвящена одна из секций конференции.

600 делегатов из 50 стран - такое количество гостей в Минске на Международной конференции по безопасности.