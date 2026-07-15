В Минске проходит первая встреча участников Белорусско-саудовского делового совета

От агропрома до туристических услуг - в Минске дан официальный старт работе Белорусско-саудовского делового совета. Это первая встреча в новом формате, которая окончательно закрепляет переход от точечных контрактов к системному партнерству.

Саудовская Аравия для нас - один из ключевых рынков на Ближнем Востоке. С начала года экспорт в Королевство вырос более чем вдвое. Основная доля поставок - сухое молоко, сыворотка и рапсовое масло. В планах - сливочное масло и халяльная мясная продукция, включая курятину. Ставка на товары с высокой добавленной стоимостью. Это должно вывести сотрудничество на принципиально новый экономический уровень.

Расим Исмаилов, председатель Белорусско-саудовского делового совета, председатель наблюдательного совета ОАО "Паритетбанк":

"Беларусь, как мы знаем, богата не только своей продукцией, но и своими людьми. У нас много идей, много действительно интересных наработок. Возьмем базовое - это продукты питания. Саудовская Аравия, как известно, достаточно жаркая страна. К сожалению, не так много чего производится, произрастает, поэтому в первую очередь, конечно, это продукты питания. Беларусь уже поставляет существенный объем молочной продукции, но, конечно, на этом мы не останавливаемся. Есть текстиль, тот же лен, есть металл, есть химическая продукция".

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне:

"Основная наша задача - это выстроить какие-то институциональные основы для того, чтобы наш бизнес успешно работал на этом рынке. Поэтому мы со своей стороны пытаемся организовать подписание соглашений, установить прямые контакты, найти партнеров, посоветовать нашим предприятиям, где лучше и как лучше работать в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, не секрет, один из крупных игроков региона. В данный момент особенно ее логистическое расположение привораживает всех".

Совет будет работать вместе с госорганами, но главные игроки - ведущие белорусские экспортеры. Их задача: ускорить торговлю и запустить совместные проекты в интересах обеих стран. Обсуждают возможности и инвестиционного участия Саудовской Аравии в белорусских туристических и перерабатывающих проектах.

Следующее заседание совета пройдет уже в августе в Эр-Рияде.