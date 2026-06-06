В Минске прошел белорусско-китайский форум промышленного и инвестиционного сотрудничества

Пример зрелого, доверительного и ориентированного в будущее стратегического партнерства - белорусско-китайские отношения. Это отметил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

Диалог по линии Минск - Пекин продолжили на белорусско-китайском форуме промышленного и инвестиционного сотрудничества - это старт новых масштабных инициатив.

Заместитель председателя Китайской Народной Республики в Минске впервые. Гостеприимность белорусской стороны отметил сразу на встрече в правительстве. Приезд высокого гостя из Поднебесной направлен на практическую реализацию договоренностей лидеров двух стран, углубление всепогодного стратегического партнерства. Важный акцент на укрепление экспортного потенциала стран, поддержание технологического суверенитета.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Беларусь рассматривает Китай как одного из ключевых экономических партнеров и стратегического инвестора. Мы последовательно работаем над сопряжением инициативы "Один пояс - один путь" с национальными приоритетами социально-экономического развития Беларуси, формируя современные транспортно-логистические, производственные и технологические маршруты Евразии. Отдельное внимание Беларусь уделяет сотрудничеству в сфере науки, искусственного интеллекта, машиностроения. Убеждены, что объединение научного потенциала и технологических возможностей наших стран позволит обеспечить качественно новый уровень экономического взаимодействия".

Хань Чжэн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77ab9d26-ce86-4c36-a8a7-48d2cd1849d0/conversions/0a97a521-45ab-47b4-9933-2bad2af03fa0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77ab9d26-ce86-4c36-a8a7-48d2cd1849d0/conversions/0a97a521-45ab-47b4-9933-2bad2af03fa0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77ab9d26-ce86-4c36-a8a7-48d2cd1849d0/conversions/0a97a521-45ab-47b4-9933-2bad2af03fa0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77ab9d26-ce86-4c36-a8a7-48d2cd1849d0/conversions/0a97a521-45ab-47b4-9933-2bad2af03fa0-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Беларусь для Китая - это всепогодный, всесторонний стратегический партнер. Таких партнеров у Китая не было, поэтому Китай уделяет особое внимание развитию китайско-белорусских отношений. Это мой первый визит в вашу страну. Дружба между нашими странами становится крепче и крепче. На высоком уровне развивается наше многоплановое сотрудничество, что дает ощутимые результаты для наших народов", - отметил Хань Чжэн.

Курс на развитие двусторонних отношений подчеркнули и участники белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества. Фундамент, проверенный временем, - отношения Минска и Пекина. Сегодня это всепогодное стратегическое партнерство, построенное на личном доверии лидеров двух стран. Китай официально стал вторым по величине торговым партнером Беларуси. Вектор смещается от простой торговли к глубокой технологической интеграции.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"В Тяньцзине в 2025 году главы наших стран приняли решение о проведении годов промышленной кооперации. Для нас это прежде всего практический инструмент углубления взаимодействия. Упор именно на прикладную промышленно-технологическую кооперацию с Китаем, с китайскими компаниями сделан и в обновленной директиве Президента о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Мы рассчитываем на очень активную работу по реализации поставленных задач совместно с нашими китайскими друзьями".

2026 и 2027 годы объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. Отсюда и девиз форума - "Промышленная кооперация - путь к совместному развитию". Время масштабных высокотехнологичных проектов - этот тезис звучал 6 июня на форуме. Партнеры поделились планами на эффективное сотрудничество.

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Михаил Кузьменков, директор стартапа индустриального парка "Великий камень" в области инновационных агротехнологий:

"Мы ищем возможность кооперации с китайскими партнерами для того, чтобы, используя их детали и компоненты, разрабатывать наши роботизированные системы, также закупать агродроны, компоновать вместе с нашими системами и обеспечивать стремительное масштабирование на глобальном рынке".

Около 80 компаний Поднебесной приехали для заключения новых контрактов с представителями белорусских предприятий. Площадка форума стала центром притяжения для топ-менеджеров и инвесторов. Переговоры прошли в формате B2B. Партнеры общались с глазу на глаз.

флаги Беларуси и КНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a31f73a-81f3-4644-be39-62622404a946/conversions/e2b0ef47-3a6e-4000-b23f-cc62efbcc5c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a31f73a-81f3-4644-be39-62622404a946/conversions/e2b0ef47-3a6e-4000-b23f-cc62efbcc5c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a31f73a-81f3-4644-be39-62622404a946/conversions/e2b0ef47-3a6e-4000-b23f-cc62efbcc5c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a31f73a-81f3-4644-be39-62622404a946/conversions/e2b0ef47-3a6e-4000-b23f-cc62efbcc5c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юань Аньгэнь, руководитель инвестиционной платформы в сфере медицины и фармацевтики (Китай):

"Я убежден, что для развития биотехнологической промышленности в Беларуси есть и прочный фундамент, и огромный потенциал на будущее. Наша инвестиционная компания к настоящему моменту уже профинансировала более 100 успешных проектов в сфере биохимии и медицины по всему миру. Сейчас мы нацелены на плотное сотрудничество с белорусскими коллегами. Мы видим огромные перспективы взаимодействия на всех уровнях: от оснащения больниц до строительства совместных заводов".

Всех деталей не раскрывают. Известны лишь сферы.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Ближайшие 2 года у нас проходят под знаком промышленной кооперации. Более 30 проектов, 11 стратегических инициатив в области технологий. Определены предприятия с двух сторон. Приход китайских технологий повысит конкурентоспособность. Когда создаются совместные предприятия, это означает устойчивый товарооборот".

Страны запускают высокотехнологичные проекты и на базе индустриального парка "Великий камень". Это настоящая жемчужина Шелкового пути и крупнейший совместный проект двух стран, который объединил уже более 165 резидентов.

Многие соглашения, достигнутые на форуме, станут известны уже в ближайшее время. Бизнес диалог - мощный задел на будущее.