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В Минске прошел белорусско-китайский форум промышленного и инвестиционного сотрудничества
Пример зрелого, доверительного и ориентированного в будущее стратегического партнерства - белорусско-китайские отношения. Это отметил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном.
Диалог по линии Минск - Пекин продолжили на белорусско-китайском форуме промышленного и инвестиционного сотрудничества - это старт новых масштабных инициатив.
Заместитель председателя Китайской Народной Республики в Минске впервые. Гостеприимность белорусской стороны отметил сразу на встрече в правительстве. Приезд высокого гостя из Поднебесной направлен на практическую реализацию договоренностей лидеров двух стран, углубление всепогодного стратегического партнерства. Важный акцент на укрепление экспортного потенциала стран, поддержание технологического суверенитета.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Беларусь рассматривает Китай как одного из ключевых экономических партнеров и стратегического инвестора. Мы последовательно работаем над сопряжением инициативы "Один пояс - один путь" с национальными приоритетами социально-экономического развития Беларуси, формируя современные транспортно-логистические, производственные и технологические маршруты Евразии. Отдельное внимание Беларусь уделяет сотрудничеству в сфере науки, искусственного интеллекта, машиностроения. Убеждены, что объединение научного потенциала и технологических возможностей наших стран позволит обеспечить качественно новый уровень экономического взаимодействия".
"Беларусь для Китая - это всепогодный, всесторонний стратегический партнер. Таких партнеров у Китая не было, поэтому Китай уделяет особое внимание развитию китайско-белорусских отношений. Это мой первый визит в вашу страну. Дружба между нашими странами становится крепче и крепче. На высоком уровне развивается наше многоплановое сотрудничество, что дает ощутимые результаты для наших народов", - отметил Хань Чжэн.
Курс на развитие двусторонних отношений подчеркнули и участники белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества. Фундамент, проверенный временем, - отношения Минска и Пекина. Сегодня это всепогодное стратегическое партнерство, построенное на личном доверии лидеров двух стран. Китай официально стал вторым по величине торговым партнером Беларуси. Вектор смещается от простой торговли к глубокой технологической интеграции.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
"В Тяньцзине в 2025 году главы наших стран приняли решение о проведении годов промышленной кооперации. Для нас это прежде всего практический инструмент углубления взаимодействия. Упор именно на прикладную промышленно-технологическую кооперацию с Китаем, с китайскими компаниями сделан и в обновленной директиве Президента о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Мы рассчитываем на очень активную работу по реализации поставленных задач совместно с нашими китайскими друзьями".
2026 и 2027 годы объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. Отсюда и девиз форума - "Промышленная кооперация - путь к совместному развитию". Время масштабных высокотехнологичных проектов - этот тезис звучал 6 июня на форуме. Партнеры поделились планами на эффективное сотрудничество.
Михаил Кузьменков, директор стартапа индустриального парка "Великий камень" в области инновационных агротехнологий:
"Мы ищем возможность кооперации с китайскими партнерами для того, чтобы, используя их детали и компоненты, разрабатывать наши роботизированные системы, также закупать агродроны, компоновать вместе с нашими системами и обеспечивать стремительное масштабирование на глобальном рынке".
Около 80 компаний Поднебесной приехали для заключения новых контрактов с представителями белорусских предприятий. Площадка форума стала центром притяжения для топ-менеджеров и инвесторов. Переговоры прошли в формате B2B. Партнеры общались с глазу на глаз.
Юань Аньгэнь, руководитель инвестиционной платформы в сфере медицины и фармацевтики (Китай):
"Я убежден, что для развития биотехнологической промышленности в Беларуси есть и прочный фундамент, и огромный потенциал на будущее. Наша инвестиционная компания к настоящему моменту уже профинансировала более 100 успешных проектов в сфере биохимии и медицины по всему миру. Сейчас мы нацелены на плотное сотрудничество с белорусскими коллегами. Мы видим огромные перспективы взаимодействия на всех уровнях: от оснащения больниц до строительства совместных заводов".
Всех деталей не раскрывают. Известны лишь сферы.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Ближайшие 2 года у нас проходят под знаком промышленной кооперации. Более 30 проектов, 11 стратегических инициатив в области технологий. Определены предприятия с двух сторон. Приход китайских технологий повысит конкурентоспособность. Когда создаются совместные предприятия, это означает устойчивый товарооборот".
Страны запускают высокотехнологичные проекты и на базе индустриального парка "Великий камень". Это настоящая жемчужина Шелкового пути и крупнейший совместный проект двух стран, который объединил уже более 165 резидентов.
Многие соглашения, достигнутые на форуме, станут известны уже в ближайшее время. Бизнес диалог - мощный задел на будущее.
Участники форума подчеркнули символичность даты его проведения - субботы, 6 июня 2026 года. Совпадение четырех шестерок в календаре традиционно считается добрым предзнаменованием, обещающим успех в будущих переговорах и эффективную реализацию совместных проектов.