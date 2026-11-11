В Минске прошла встреча Турчина с главой "Росатома"

Белорусская АЭС - это резкий рывок нашей страны в элиту атомной энергетики. Об этом заявили 11 ноября на встрече премьер-министра Александра Турчина с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Обсудили дальнейшее сотрудничество Беларуси и России в энергетической сфере, а также технический облик третьего блока БелАЭС. К реализации проекта нужно привлекать больше белорусских компаний.

БелАЭС выработала уже 70 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило заместить более 18 млрд куб. м природного газа.