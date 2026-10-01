В Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства

Краткий пересказ от ИИ

О том, что Беларусь и Россия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям, было заявлено сегодня на заседании Совета министров Союзного государства.

15 вопросов в повестке. Одна из ключевых тем - выполнение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и подготовка проекта документа на следующий период.

Вместе развиваем удобные и быстрые транспортные маршруты, выстраиваем крепкие кооперационные цепочки, создаем совместные предприятия и продвигаем общий продукт на зарубежные рынки.

В этом и есть вся суть союзной логики. Не вместо, а вместе. Сегодня Минск и Москва вновь подтвердили: новым проектам быть. А главное, все для людей по обе стороны границы.

Сегодня на союзную жизнь партнеры взглянули со всех сторон. Главный вопрос в повестке - основные направления развития сотрудничества на ближайшую перспективу. Нынешний год завершает трехлетний цикл. Документ нуждается в обновлении. Верстка на будущий период уже идет.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси, заявил, что ключевым направлением является реальный сектор. "Мы уже реализовали направление гуманитарного характера", - отметил он. Новым приоритетом номер один он назвал защиту рынка. По его словам, в 2026 году создан совместный комитет госстандартов двух стран. Его задача - вносить предложения о том, как защищать внутренний рынок товаров Союзного государства. Вопросы новых отраслей - платформенной экономики и развития сферы услуг - также включены в планы на ближайшие три года.

До конца года партнеры намерены решить вопрос с единой аграрной политикой, а это в первую очередь обеспечение нашей продовольственной безопасности.

Продолжается реализация импортозамещающих проектов - их в работе сейчас 24.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Белорусский МАЗ и российская группа "Итэлма" создали электробус с практически полной локализацией в рамках Союзного государства - только из белорусских и российских комплектующих. БЕЛАЗ и "Норильский никель" реализуют перспективный проект по созданию предприятия по производству и капитальному ремонту подземной горной техники. Он направлен на импортозамещение погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии. Кстати, это готовый претендент на статус товара Союзного государства".

Россия и Беларусь видят ощутимую отдачу от интеграции

Кстати, таких союзных товаров в перечне уже 15. Для производителей это доступ к госзакупкам, господдержка и субсидирование, которое есть в обеих странах. А вообще, сильная индустриальная база - это основа технологического суверенитета. А за ним идет и растущая союзная экономика. По итогам 8 месяцев взаимная торговля увеличилась на 20 %.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Мы достигли практически полной сбалансированности в динамике взаимных поставок. Высокими темпами растет взаимная торговля услугами. Традиционные флагманы здесь - транспорт, строительство, деловые и компьютерные услуги".

Москву и Минск соединит высокоскоростная железная дорога

Еще одна сегодняшняя новость. Ее точно оценят, далекие от сложных экономических и политических вопросов, белорусы и россияне. Высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами быть! По итогам заседания министры подписали меморандум. Время в пути между Минском и Москвой сократится с семи до трех часов.

Обещают еще больше возможностей для комфортных поездок жителям приграничных регионов.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

"В апреле началось движение по новым интеграционным трансграничным пригородным маршрутам Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. За пять месяцев ими воспользовались 55,5 тыс. пассажиров. Это более чем в два раза превышает запланированный показатель сразу за весь 2026 год. Пора переходить к следующему этапу. Мы рассматриваем также такие востребованные направления, как Великие Луки - Витебск и Великие Луки - Полоцк".

Все наиболее значимые решения, принятые сегодня, будут вынесены на Высший Госсовет. Это в том числе касается Стратегии молодежной политики Союзного государства. Проект документа сегодня одобрен. А это равные условия для получения профессии, раскрытия талантов и участия молодежи в развитии обеих стран.