В Минске в декабре пройдет первая встреча группы по подготовке Евразийской хартии многообразия

Деятельность ОДКБ в Большой Евразии, роль передовых технологий в формировании безопасности континента, интеграция как будущее евразийской экономической модели. Минская площадка стала пространством для предметного разговора о мире более 50 государств.

Белорусская столица вновь подтверждает статус важнейшей геополитической площадки. Первая встреча группы по подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности пройдет в декабре в Минске.

Процесс поддержан Генассамблеей ООН, а участие уже подтверждают многие страны.

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Уникальность Хартии и того процесса, который у нас в Минске запускается, в том, что мы как раз обсуждаем, в отличие от Хельсинкского заключительного акта, рамочный документ, который вырабатывается в условиях конфликта. Тогда Хельсинкский процесс шел, когда не было конфликта, было противостояние двух центров силы, но вооруженного противостояния не было. Сегодня же мы имеем совершенно другую ситуацию. Мы должны извлечь уроки как из опыта выработки Хельсинкского заключительного акта, так и из той ситуации, в которой мы находимся сегодня, здесь и сейчас. Я уверен, востребованность еще больше будет возрастать по мере того, как стороны будут приходить к мирному решению конфликта в Украине. Тогда мы будем говорить много о восстановлении, поддержании мира, защите государственных границ, сферах интереса, выстраивании и восстановлении экономических связей".