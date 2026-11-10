Милитаризация Европы, масштабные учения НАТО в Польше, информационная война, противодействие терроризму и экстремизму, а также современные вызовы геополитической обстановке в Евразии обсудили 10 ноября в Москве на Международном форуме по обеспечению коллективной безопасности, а также на Совете министров иностранных дел.

Если театр начинается с вешалки, то международный форум по обеспечению коллективной безопасности - с выставки. Участники - министры обороны, секретари Совбезов, дипломаты и военные атташе - перед тем как разойтись по разным тематическим сессиям (а их запланировано более 20) наглядно изучили высокотехнологичную продукцию военпрома, которая сегодня обеспечивает безопасность Евразийского региона.

Особый интерес - к беспилотным летательным аппаратам, ведь сегодня на поле боя почти 80 % поражений идет именно от них. На экспозиции представили одну из новейших разработок, которая уже находится на вооружении России - беспилотник "Орион".

"Он способен самостоятельно лететь по заданной программе. Можно и днем, и ночью на нем летать в сложных ограниченных метеоусловиях", - рассказал директор по внешнеэкономическим связям и работе с органами власти компании по производству БПЛА (Россия) Павел Заботнов.

Агрессивные заявления Европы: военные учения "Коалиция-2026" в Польше

ОДКБ играет ключевую роль в сохранении мира и стабильности в Евразийском регионе. Международный форум обеспечения коллективной безопасности стал своевременной площадкой для важного диалога, ведь сегодня геополитическую турбулентность и непредсказуемую политику Запада и Европы на себе ощущают практически все страны организации.

За последние 10 лет военный бюджет НАТО увеличился более чем в 2 раза, и речь уже идет не о миллиардах, а триллионах. Беларусь, как ближайшего союзника России, европейские друзья пытаются провоцировать и всячески втянуть в украинский конфликт.

Сейчас в Польше, практически у белорусских границ, идут крупномасштабные военные учения "Коалиция-2026", в которых участвуют 11 европейских стран.

На этом фоне заявления генсека НАТО о том, что Европа готова к войне с Россией и, если понадобится, будет наносить удары по Кольскому полуострову, Калининграду, Санкт-Петербургу и даже Беларуси, звучат весьма агрессивно.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Прекрасно понимаем, что одна из целей учений (конечно, они это не афишируют и не говорят) - определенное давление и запугивание даже в большей степени своего населения про угрозу с Востока, про которую они так сильно раструбили. Любые учения вызывают беспокойство, хотя то, что мы видим на сегодняшний день, для нас никакой опасности не несет".

Нет провокациям: Беларусь - за мирное урегулирование украинского конфликта

О том, что Запад и Украина всячески провоцируют Беларусь, но страна не поддается, говорил и министр иностранных дел Беларуси.

Беларусь - миролюбивая нация и готова активно подключаться, но только к процессу мирного урегулирования украинского конфликта. Но Европе это явно не выгодно: лучше сделать из Беларуси мифического врага, оправдывая этим то, что деньги европейских налогоплательщиков уходят не на медицину и образование, а на вооружение Украины.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Корыстный геополитический интерес Евросоюза по желанию нанести стратегическое поражение России, мешает урегулированию конфликта в Украине. Поэтому мы рассчитываем, что проходящие в Абу-Даби трехсторонние переговоры России, Украины и США, позволят как можно скорее выйти на мирные и устойчивые договоренности. На этом фоне приветствуем недавно успешно реализованную совместную российско-украинскую гуманитарную миссию в Алешках, весомый вклад в которую внесла и белорусская сторона. Кстати, мы и дальше будем подключаться активно к вопросу мирного урегулирования конфликта в Украине".

Много внимания 10 ноября уделялось Хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Разработчики - Беларусь и Россия, но смысл документа важен для всех стран Евразии, ведь его цель - обеспечить безопасность и защитить суверенитет, при этом уважая интересы каждой страны.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Этот документ предлагает рассматривать сегодняшнюю повестку с точки зрения диалога, решения проблем политико-дипломатическим путем. Этот документ, я думаю, в ближайшее время будет рассмотрен и утвержден главами государств мирового уровня".

Уже 11 ноября в Москве состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участники обсудят вопросы сотрудничества, а также международные и региональные проблемы. Кроме того, запланировано подписание ряда важных документов. Один из них - Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года.