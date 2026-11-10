10 ноября в Москве начинает работу международный форум по линии ОДКБ. Это новая площадка для диалога по широкому спектру актуальных проблем, с которыми сегодня сталкиваются страны Евразии. Участники - политики, дипломаты, министры и общественные деятели - обсудят важные вопросы международной и региональной безопасности. Сегодня, когда Запад продолжает вести агрессивную политику, а Европа открыто вооружается и предпочитает не переговоры, а продолжение конфликта в Украине, очень важно укреплять доверие между странами, входящими в ОДКБ, и вместе работать над предотвращением общих угроз.

Айк Халатян, руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив:

"Мне кажется, главная проблема в том, что были сделаны неправильные геополитические расчеты. В первую очередь расчет на то, что Россию удастся очень быстро победить, за счет ее ресурсов возместить свои потери. С другой стороны, есть серьезные социально-экономические проблемы, вызванные неправильными внутренними решениями: и в социальной сфере, и в экономической, и в сфере миграции, где правящим европейским элитам очень трудно кардинально поменять свою политику, потому что это будет признанием, что этот кризис является результатом их действий. Поэтому, к сожалению, можно предположить, что если не произойдут серьезные электоральные изменения, действующие европейские элиты, чтобы удержаться у власти, будут все более и более нагнетать внешнюю угрозу, и ни к чему хорошему это не приведет".

Также сегодня в Москве состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбезов ОДКБ.