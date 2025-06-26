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В Нижнем Новгороде открыли генеральное консульство Республики Беларусь
Автор:Редакция news.by
В Нижнем Новгороде открыли генеральное консульство Республики Беларусьnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a32200a1-c89a-4c0e-bece-161c65081ce8/conversions/93343327-a0dc-464d-aa93-47a1dbd8c1f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a32200a1-c89a-4c0e-bece-161c65081ce8/conversions/93343327-a0dc-464d-aa93-47a1dbd8c1f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a32200a1-c89a-4c0e-bece-161c65081ce8/conversions/93343327-a0dc-464d-aa93-47a1dbd8c1f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a32200a1-c89a-4c0e-bece-161c65081ce8/conversions/93343327-a0dc-464d-aa93-47a1dbd8c1f7-xl-___webp_1920.webp 1920w
Состоялось открытие генерального консульства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие прошло на полях ХII Форума регионов Беларуси и России. Участие в торжественной церемонии открытия генконсульства приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.