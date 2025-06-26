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В Нижнем Новгороде открыли генеральное консульство Республики Беларусь

В Нижнем Новгороде открыли генеральное консульство Республики Беларусь

Состоялось открытие генерального консульства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие прошло на полях ХII Форума регионов Беларуси и России. Участие в торжественной церемонии открытия генконсульства приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Наталья КочановаВалентина МатвиенкоНижний НовгородФорум регионов