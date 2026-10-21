В ОАЭ проходят Дни Беларуси

10 новых компаний из ОАЭ зарегистрировались на Белорусской универсальной товарной бирже в 2026 году. Товаров уже поставлено более чем на миллион долларов. Об этом нашему телеканалу рассказал посол Беларуси в ОАЭ Игорь Белый. В Объединенных Арабских Эмиратах проходят Дни Беларуси.

Жители ОАЭ продолжают открывать для себя Беларусь. Накануне англоязычное издание "Наш президент" было передано исследовательскому институту "Фикер".

Это независимый международный аналитический центр и библиотека в Дубае. В фондах - 15 тыс. книг на английском и арабском языках. Также на полках теперь есть и 4-томник "Беларусь суверенная", который отвечает на фундаментальный вопрос: что такое Беларусь - от возникновения государства до современной страны.

Безусловно, лидеры Беларуси и ОАЭ во многом определяют динамику двусторонних отношений. ОАЭ входят в топ-5 инвесторов в экономику нашей страны. Это стало возможным благодаря запуску крупнейших совместных проектов и рекордному росту товарооборота.

Еще больше возможностей открывает соглашение о торговле между нашими странами, которое вступило в силу в начале октября. Документ закладывает правовую и экономическую основу для углубления партнерства в ключевых секторах - от торговли и финансов до высоких технологий и логистики. И наверняка наши компании используют этот "зеленый коридор".

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ:

"Мы заинтересованы в инвестициях из Эмиратов, Эмираты тоже были заинтересованы в этом соглашении. В принципе, я всегда поддерживаю эти соглашения, потому что они создают прозрачные условия для бизнеса, а также определяют условия для открытия секторов некоторых услуг. Я могу откровенно сказать, что это соглашение регламентирует сектор логистики, информационных технологий, строительства, инженерных услуг, и это помогает нашим компаниям более тесно и быстро реализовывать проекты. Кроме того, в этом соглашении оговорен даже въезд граждан, которые будут участвовать в реализации этих проектов. Это тоже помогает, это тоже необходимая деталь и необходимая мера".

22-24 октября в Dubai Mall покажут белорусское кино. Зрителей ждут три фильма, которые можно посмотреть бесплатно.