В Палате представителей Беларуси обсудили укрепление диалога со странами АСЕАН через Лаос

Белорусские парламентарии рассматривают Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со странами АСЕАН. Об этом говорили на встрече в Палате представителей.

Председатель Игорь Сергеенко недавно встречался с президентом Лаоса на полях саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Страны объединяют общие цели - мир, безопасность, экономическое развитие и в конечном итоге благополучие граждан.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Встречи, визиты дают серьезную отдачу. В Лаос поставляются тракторы МТЗ. Сейчас есть проекты и намерения по развитию отношений с Минским автомобильным заводом. Идет развитие отношений между банками в Беларуси и Лаосе - это сегодня очень важная тема. Прежде всего для расчетов за поставляемую продукцию".

Конкретные экономические проекты стороны обсудили уже в правительстве. Как отметил вице-премьер Виктор Каранкевич, Беларусь готова поставлять в Лаос широкую линейку промышленной продукции, а также обсуждать другие формы двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, страна заинтересована во взаимных поставках риса, хлопка, фруктов и кофе.