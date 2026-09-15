В Палате представителей началось рассмотрение пакета законопроектов и бюджета на следующий год

Блок законопроектов в сфере агропромышленного комплекса рассмотрен депутатами на четвертой сессии. Она открылась сегодня под знаком двух важных исторических дат: Дня народного единства и 30-летия I Всебелорусского народного собрания - значимых вех в создании суверенной Беларуси. Приоритеты на будущую сессию обозначил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Принципиальная задача - качество и комплексность правового регулирования. Необходимо видеть последствия принимаемых решений, понимать, как они будут работать в масштабах страны, какова реакция людей на предлагаемые новации. Первые законопроекты, которые рассмотрели сегодня депутаты в Овальном зале, связаны с сельским хозяйством: мелиорация, аквакультура, ветеринарная деятельность.

Владимир Колесникович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня есть потребность практиков, наших сельхозпроизводителей во внесении изменений в законодательство в области мелиорации земель, на что и направлен вышеуказанный проект закона. И прежде всего законом предусматривается внесение изменений в существующий закон о мелиорации, а также в Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Конечно же, законом предусмотрен ряд новаций".

На четвертой сессии в центре внимания депутатов большой блок законопроектов. Среди них пакет бюджетно-налоговых документов на следующий год, изменения в Трудовой кодекс, цифровизация экономики, вопросы семейной политики и демографической безопасности, международная повестка.