В Палате представителей прошли переговоры между парламентариями Беларуси и Пакистана

Взаимодействие двух стран должно давать конкретный экономический результат: 25 сентября продолжается визит в Беларусь парламентской делегации Пакистана. Первым пунктом в повестке стала встреча в Палате представителей.

Беларусь и Пакистан - надежные, проверенные партнеры. Это хорошо видно по интенсивности визитов. Конечно, на высшем уровне лидеры двух стран задают тон, а дальше подключается уже активно правительство и парламенты.

Уже прошла встреча парламентской делегации Пакистана с руководством Палаты представителей. Много обсуждали темы, которые прозвучали накануне во Дворце Независимости: посыл Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что вопросом № 1 должна быть экономика.

Действительно, назрела ревизия договоренностей, которые на сегодня есть, ведь товарооборот не в полной мере соответствует потенциалу и взаимному интересу стран.

Тут активно должны подключаться в том числе парламентарии. Держит руку на пульсе межправкомиссия по сотрудничеству - 9-е заседание прошло не так давно (в августе) в Исламабаде. Парламентарии тоже входят в состав комиссии, поэтому жесткий контроль за реализацией всех договоренностей, к которым пришли стороны, безусловно, будет.

Велика роль парламентариев и по другим направлениям - это поиск новых механизмов для сотрудничества, а также ратификация международных документов. Всю эту работу нужно усиливать, задач у сторон много.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сфера усилий депутатов достаточно широкая. Мы здесь можем говорить о региональном сотрудничестве, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении. Буквально недавно Палата представителей ратифицировала меморандум, который направлен на обеспечение сферы труда и трудовой занятости. То есть это все те точки, о которых говорилось на переговорах, и мы готовы активно включиться в реализацию этих договоренностей".

Большой межпарламентский диалог продолжается, у гостей много возможностей изучить Беларусь. Например, 24 сентября они побывали на Минском тракторном заводе.

25 сентября тематика станет медицинской, также парламентарии Пакистана посетят ТЦ "Першы нацыянальны гандлёвы дом", так что повестка действительно насыщенная. Все ради будущих результатов, в том числе экономических.