В ПВТ появится новый вид деятельности - аддитивные технологии

Развитие криптосферы обсудили в правительстве на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Сегодня ПВТ насчитывает более тысячи резидентов, чьи цифровые решения уже внедрены в повседневную жизнь. Более 30 компаний заявили о желании присоединиться. Привлекают условия работы в Беларуси. Но из-за жесткой мировой конкуренции на IT-рынке приходится совершенствовать подходы.

В фокусе внимания также развитие сферы цифровых знаков. Данный финансово-технологический сектор развивается динамично. Выручка, экспорт, денежный оборот, налоги, которые уплачивают крипторезиденты, выросли более чем в 2 раза по отношению к I полугодию 2025 года.

На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. "Только две аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами. Перечень расширяется до семи компаний", - обозначил первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц.

В планах - подключение крипторезидентов ПВТ к автоматизированной системе обработки инцидентов Нацбанка, которая отслеживает кибер-атаки и незаконные переводы. Это позволит IT -компаниям мгновенно блокировать подозрительные цифровые кошельки.

Еще одной важной темой стало включение в ПВТ нового вида деятельности - аддитивных технологий. Промышленные 3D-принтеры незаменимы для быстрой замены деталей и инновационного производства. Под них создают специальный софт и программы, которые позволяют запускать новые техпроцессы, тестировать сложные приборы. Первое такое предприятие уже создано.