В российской столице с официальным визитом премьер Александр Турчин

От союзной безопасности к экономике. В Москве сегодня прошли белорусско-российские переговоры на уровне премьеров. С официальным визитом в российской столице глава правительства Беларуси. Переговоры в России - первые зарубежные для Александра Турчина в новом качестве. Задача для двух кабминов – обеспечить четкое и оперативное исполнение решений, принятых на высшем уровне.

Взаимный товарооборот за прошлый год вырос на 6 %. Финансовые расчеты между странами более чем на 95 % переведены в национальные валюты. Сегодня говорили и о новых совместных проектах.

Первый зарубежный визит премьера Турчина в Россию. И это понятно. Две страны вместе выстраивают единое экономическое пространство. Близость позиций и в других сферах. Сегодня важно согласовать главные вопросы интеграции.

Визит в Москву со статусом "официальный". Поэтому у трапа самолета встреча по всем канонам дипломатического протокола.

У двух стран общее героическое и трагическое прошлое - победа над фашизмом 80 лет назад в 45-м, но цена высока - это миллионы жизней. Венок к Могиле Неизвестного Солдата как дань памяти павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Помня свое прошлое, мы строим настоящее и будущее, слыша и слушая друг друга. Общая торговля не первый год бьет рекорды. За 24 год плюс 6 %. Но тематика наших переговоров куда шире.

Еще до визита в Москву главные темы были обозначены как единые рынки энергетической и промышленной политики. Речь ныне идет о комфортных ценах на нефть для наших перерабатывающих заводов, а также реализации в срок всех импортозамещающих проектов.

Сейчас в работе их 27. Реализуются с разной скоростью. Львиная доля в машиностроении. Там различные комплектующие, а также авиа- и станкостроение. Но уже готовы и новые проекты.

«Мы отрабатываем сейчас еще 10 проектов. Вот уже из десяти мы восемь согласовали и будем дальше прорабатывать, в том числе и взаимное финансирование, как раз те же самолеты попадают в большую плоскость, конкретные осязаемые вещи. Есть такое взаимное проникновение инвестиций. Темп роста экономики у нас практически один в один - около 4 %, мы уже растем два года подряд взаимно. Темп роста в промышленности, у нас год завершился чуть быстрее, тем не менее, выше 5 % или в пределах около 5 %», - заявил Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси.

Минск и Москва способны решить все вопросы - это еще раз доказал визит нашего Президента в Москву в середине марта. Тогда по итогам подписали совместное заявление. В нем неизменность курса на стратегическое партнерство во всех сферах. А мы знаем, что здесь спектр самый широкий: от космоса до атомной энергетики. В столице России был подписан и ряд документов, которые скрепляли подписями министры.

«Все, за что мы беремся, мы решаем основательно, как, например, импортозамещение, противостояние этим санкциям. Все думали, что мы уже рухнем через год. Живы-здоровы, и я уверен, что мы будем жить. Нам надо чуть больше времени и, может быть, побольше настойчивости. Но у нас этого не занимать, у нас это в крови», - заявил глава государства.

Задача правительств двух стран - реализовывать то, о чем договорились президенты Беларуси и России.

Сегодня время все детально обсудить.

После протокольного фото переговоры один на один. Они за закрытыми дверями, после - протокольная часть в широком, где подчеркнуто главное - стремление работать сообща.

«Характерной особенностью отношений, которые сложились между нашими странами и народами, является то, что свои первые визиты после выборов либо после назначения руководства Республики Беларусь традиционно осуществляют именно в Российскую Федерацию. Это наглядно свидетельствует о приоритетности и долгосрочности белорусско-российского стратегического партнерства. Прошлый год для Беларуси и России ознаменован важными вехами для двусторонних отношений - 25-летием подписания договора о создании Союзного государства и 30-летием Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. К этим юбилейным датам мы подошли с ощутимыми результатами, что еще раз подтверждает правильность выбранной главами государств модели Союзного государства, которая на сегодняшний день является одним из самых образцовых примеров экономической интеграции не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. В связи с этим нацелены на четкое выполнение основных направлений реализации Союзного договора на 2024-2026 годы. Эти документы – наш ориентир, дорожная карта для дальнейшего построения союзного государства», - поделился Александр Турчин, премьер-министр Беларуси.

«Ваш визит очень своевременный. 13 марта в Москве состоялись переговоры Президента России Владимира Владимировича Путина и Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Достигнуты стратегические договоренности о наращивании взаимодействия в Союзном государстве. Несмотря на усиление незаконных санкций в отношении России и Беларуси, мы, защищая нашу торговлю, инвестиции, взаимные, в том числе, от негативной внешней конъюнктуры, практически полностью, более чем на 95 %, перевели финансовые расчеты в национальные валюты. Ускоряем также реализацию совместных кооперационных проектов в области промышленности. Вместе создаем конкурентоспособные продукты с добавленной стоимостью высокой и укрепляем технологические промышленные суверенитеты нашего Союзного государства. Прорабатываются и новые инициативы в высокотехнологичных областях. Сегодня мы с вами уже обсудили детально. Речь идет и об искусственном интеллекте, о цифровых экосистемах, об использовании больших данных, о беспилотных автоматических системах. Убежден, что внедрение цифровых сервисов обеспечит развитие национальных экономик и значительно повысит качество жизни наших людей», - рассказал Михаил Мишустин, председатель правительства России.

После протокола - общение без прессы. Говорили сегодня и о реструктуризации долговых обязательств. Министр финансов озвучил некоторые подробности.

«Есть еще много вопросов, которые надо дальше продвигать, потому что эта повестка не самая простая, тем не менее по отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставляли Министерству финансов ранее. Это будет оказывать поддержку нашей финансовой системе, платежному балансу. Но будем еще работать и дальше», - заявил Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси.

95 % расчетов между странами в национальных валютах. Сегодня премьеру презентовали IT-потенциал крупной российской компании. Новые решения по кибербезопасности, искусственному интеллекту и образованию. Часть делаем совместно.