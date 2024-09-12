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В Санкт-Петербурге проходит Женский форум БРИКС. Что в копилке белорусов?
Женский форум БРИКС 20 сентября проходит в Санкт-Петербурге - на полях Евразийского женского форума. В копилке белорусов документ, который расширяет сотрудничество между представительницами далеко не слабого пола.
День для нас сегодня особенный. Подписание меморандума с женским деловым альянсом БРИКС - это новая веха для Белорусского союза женщин. И речь не только о расширении границ общения, это еще и новые возможности для бизнеса, для обмена опытом, для внедрения технологий.
В документе прописано, что в Беларуси будет создан региональный офис женского делового альянса БРИКС. И это шаг на пути к новым возможностям.
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