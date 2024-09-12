В Санкт-Петербурге проходит Женский форум БРИКС. Что в копилке белорусов?

Женский форум БРИКС 20 сентября проходит в Санкт-Петербурге - на полях Евразийского женского форума. В копилке белорусов документ, который расширяет сотрудничество между представительницами далеко не слабого пола.

День для нас сегодня особенный. Подписание меморандума с женским деловым альянсом БРИКС - это новая веха для Белорусского союза женщин. И речь не только о расширении границ общения, это еще и новые возможности для бизнеса, для обмена опытом, для внедрения технологий.