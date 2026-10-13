В СНГ важны доверие, надежность и последовательность - иждивенческая позиция не приветствуется

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Основой межгосударственных отношений в Содружестве Независимых Государств должны оставаться доверие, надежность и последовательность, а попытки усидеть на двух стульях или получать дивиденды без вклада уже не находят поддержки. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко в "Актуальном интервью".

По его словам, эти критерии особенно важны именно на этапе развития отношений. "Доверие, надежность, последовательность - это основные критерии, которыми нужно руководствоваться при построении и особенно при развитии межгосударственных отношений. И здесь, конечно, нужно говорить об определенной утрате доверия к отдельным участникам Содружества. Почему? Потому что некоторые вышли, как Украина, например, некоторые собираются выходить, а некоторые хотят усидеть на двух стульях и уйти в другие объединения. Это не приветствуется, но и не запрещается", - отметил депутат.

quote Просто нужно называть вещи своими именами. Если ты в объединении хочешь получать дивиденды, и при этом не вкладываешь ничего, это уже иждивенческая позиция. Такая позиция, конечно, не может приветствоваться. Валентин Семеняко

"Из анализа той информации, которая поступила из открытых источников, прихожу к выводу, что большинство лидеров стран Содружества понимают эти дефиниции. И не просто с пониманием к ним относятся, но и пересматривают некоторые позиции в отношении коллег по объединению", - заключил депутат.

Таким образом, по мнению Валентина Семеняко, принципы СНГ сводятся к простым вещам: доверие, надежность и реальный вклад, а не желание получать выгоду, не вкладывая ничего.