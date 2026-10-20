В Таджикистане пройдет заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС - что в повестке

Страны ШОС подтверждают очередной настрой на углубления сотрудничества. 20 октября в Таджикистане главы правительств соберутся на заседание Совета организации. Партнеры определятся с тем, как будет развиваться организация вплоть до 2035 года, а также примут пакет документов, которые важны и для эффективной торговли, и выгодной кооперации.

Беларусь озвучит и свои инициативы. Позиция страны неизменна - работать на равных и выгодных для всех условиях.

Таджикистан принимает заседание Совета глав правительств ШОС. Повестка обещает быть насыщенной. В центре внимания премьер-министров - развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Этот диалог особенно символичен в контексте приближающейся 25-й годовщины со дня создания ШОС. За четверть века организация доказала свою жизнеспособность.

Сегодня 22 страны не только Евразии, но и других континентов подали заявки на вступление в организацию. ШОС действительно крепнет новыми партнерами. Напомним, Беларусь в этой семье находится с 2024 года.

Привлекательны в том числе экономические перспективы. В организации в последнее время, с учетом всех событий в мире, делается упор на создание независимой и устойчивой инфраструктуры. Например, 20 октября страны намерены принять концепцию единой цифровой платформы для мультимодальных грузовых перевозок. Это ускорит движение грузов по всей Евразии.

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Еще одним примером, практичным, на мой взгляд, который можно привести, является создание базы данных инвестиционных проектов в области промышленности. Есть предварительные договоренности, что такая база будет создана, решение будет принято. Мы будем участвовать в этом процессе путем представления того перечня проектов, которые есть у нас в стране, путем поиска, который облегчит поиск партнеров для совместной реализации. Мы бы хотели видеть в первую очередь их из стран-участниц и партнеров Шанхайской организации сотрудничества, что должно облегчить процессы по их реализации".

Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты лидерами стран на сентябрьском саммите в Бишкеке. Но также уделят внимание ключевым шагам по выполнению Стратегии развития организации до 2035 года. Там прописаны практически все отрасли.

Все ключевые решения и экономические ориентиры будут зафиксированы в итоговом совместном коммюнике.