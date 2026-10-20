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В Таджикистане пройдет заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС - что в повестке

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Страны ШОС подтверждают очередной настрой на углубления сотрудничества. 20 октября в Таджикистане главы правительств соберутся на заседание Совета организации. Партнеры определятся с тем, как будет развиваться организация вплоть до 2035 года, а также примут пакет документов, которые важны и для эффективной торговли, и выгодной кооперации.

Беларусь озвучит и свои инициативы. Позиция страны неизменна - работать на равных и выгодных для всех условиях.

Таджикистан принимает заседание Совета глав правительств ШОС. Повестка обещает быть насыщенной. В центре внимания премьер-министров - развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Этот диалог особенно символичен в контексте приближающейся 25-й годовщины со дня создания ШОС. За четверть века организация доказала свою жизнеспособность.

Сегодня 22 страны не только Евразии, но и других континентов подали заявки на вступление в организацию. ШОС действительно крепнет новыми партнерами. Напомним, Беларусь в этой семье находится с 2024 года.

Привлекательны в том числе экономические перспективы. В организации в последнее время, с учетом всех событий в мире, делается упор на создание независимой и устойчивой инфраструктуры. Например, 20 октября страны намерены принять концепцию единой цифровой платформы для мультимодальных грузовых перевозок. Это ускорит движение грузов по всей Евразии.

Павел Утюпин

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Еще одним примером, практичным, на мой взгляд, который можно привести, является создание базы данных инвестиционных проектов в области промышленности. Есть предварительные договоренности, что такая база будет создана, решение будет принято. Мы будем участвовать в этом процессе путем представления того перечня проектов, которые есть у нас в стране, путем поиска, который облегчит поиск партнеров для совместной реализации. Мы бы хотели видеть в первую очередь их из стран-участниц и партнеров Шанхайской организации сотрудничества, что должно облегчить процессы по их реализации".

Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты лидерами стран на сентябрьском саммите в Бишкеке. Но также уделят внимание ключевым шагам по выполнению Стратегии развития организации до 2035 года. Там прописаны практически все отрасли.

Все ключевые решения и экономические ориентиры будут зафиксированы в итоговом совместном коммюнике.

Разделы:

Политика

Теги:

ТаджикистанШОС

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