3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
В 2023 году депутаты Беларуси приняли порядка 100 законопроектов
Парламентарии подводят итоги законодательного года. Так, Палатой представителей принято порядка 100 законопроектов. Они направлены на обеспечение национальной безопасности, развитие экономики и социальной защиты наших граждан. Основным приоритетом в работе депутатского корпуса стало приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. На сегодня создана вся необходимая база для проведения выборов депутатов всех уровней, членов Совета Республики и проведения Всебелорусского народного собрания.
Сегодня состоялось последнее в 2023 году заседание сессии Палаты представителей. Под занавес года принят ряд важных законопроектов, которые касаются в том числе вопросов инвестиций, торговли и общепита, а также осуществления нотариальной деятельности.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ