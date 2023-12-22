ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В 2023 году депутаты Беларуси приняли порядка 100 законопроектов

Парламентарии подводят итоги законодательного года. Так, Палатой представителей принято порядка 100 законопроектов. Они направлены на обеспечение национальной безопасности, развитие экономики и социальной защиты наших граждан. Основным приоритетом в работе депутатского корпуса стало приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. На сегодня создана вся необходимая база для проведения выборов депутатов всех уровней, членов Совета Республики и проведения Всебелорусского народного собрания.

Сегодня состоялось последнее в 2023 году заседание сессии Палаты представителей. Под занавес года принят ряд важных законопроектов, которые касаются в том числе вопросов инвестиций, торговли и общепита, а также осуществления нотариальной деятельности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все