В 2023 году депутаты Беларуси приняли порядка 100 законопроектов

Парламентарии подводят итоги законодательного года. Так, Палатой представителей принято порядка 100 законопроектов. Они направлены на обеспечение национальной безопасности, развитие экономики и социальной защиты наших граждан. Основным приоритетом в работе депутатского корпуса стало приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. На сегодня создана вся необходимая база для проведения выборов депутатов всех уровней, членов Совета Республики и проведения Всебелорусского народного собрания.