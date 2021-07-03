В адрес Президента Беларуси продолжают поступать поздравления от глав государств и правительств, от зарубежных политиков и общественных деятелей

3 Июля - знаменательная дата в истории Беларуси: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны.

В последние годы под Вашим сильным руководством Беларусь добилась несомненных успехов в различных сферах государственного строительства. Китай как хороший друг и партнер искренне рад этому. Китай, как и ранее, будет поддерживать путь развития, выбранный Беларусью в соответствии со своими национальными условиями, оказывать твердую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси, и готов продолжать оказывать посильную помощь социально-экономическому развитию Беларуси.

Высокий уровень доверия и сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью на прочной основе традиционных уз дружбы и взаимоподдержки, активное взаимодействие наших стран по широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение. Уверен, что успешная реализация договоренностей, достигнутых во время Вашего визита, придаст важный импульс дальнейшему развитию и расширению азербайджано-белорусского стратегического партнерства.

Наши совместные усилия придадут мощный импульс дальнейшему развитию казахско-белорусского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках региональных интеграционных объединений на благо и в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, хочу выразить мою глубокую признательность за дружеские отношения и сотрудничество, связывающие наши две страны. Подтверждаю мою искреннюю заинтересованность в их дальнейшем развитии на всех уровнях на благо наших дружественных народов.

Выражаю надежды, что в свете совместных усилий огромный потенциал двух стран, особенно в экономической сфере, будет реализован для дальнейшего развития и улучшения отношений между двумя странами в различных областях.

Передаю Вам и белорусскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь и еще раз подтверждаю волю Кубы к укреплению дружеских отношений и сотрудничества между нашими странами.

Выражаю Вам нашу полную солидарность в противостоянии перед лицом любого давления и санкций против суверенитета Беларуси и вмешательства в ее внутренние дела.

Убеждена, что прочность российско-белорусских связей, прошедшая проверку в трудные периоды общей истории, обоюдная заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и впредь служить надежной основой нашего партнерства и союзничества.

В адрес Президента Беларуси продолжают поступать поздравления от глав государств и правительств, от зарубежных политиков и общественных деятелей. Главу государства и белорусский народ поздравили Генеральный секретарь ООН, Папа Римский, руководство России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Сербии, Турции, Туркменистана, Израиля, Кубы,Вьетнама, Таиланда,Малайзии, Алжира, Кении и других стран.Президент России поздравил с Днем Независимости Александра Лукашенко и граждан Беларуси. Владимир Путин отметил: наши страны связывают тесные отношения союзничества и партнерства, которые будут только укрепляться, поскольку выгодны обоим государствам. Российский президент выразил уверенность, что Россия и Беларусь продолжат активное участие в интеграционных процессах на евразийском пространстве. Владимир Путин также отметил исключительную важность сегодняшнего праздника.Председатель Китайской Народной Республики пожелал Беларуси процветания и могущества, а белорусскому народу - счастья и благополучия. Руководитель КНР подчеркнул,что придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и ценит глубокую дружбу с главой белорусского государства. Обращаясь к Президенту Александру Лукашенко,В своем поздравлении президент Азербайджана отметил, что между нашими народами существуют давние тесные связи. Ильхам Алиев уверен, что сотрудничество двух стран будет развиваться и служить залогом процветания.Президент Казахстана отметил, что Беларусь уверенно идет по пути модернизации общественно-политической жизни и строительства эффективной самодостаточной экономики. В этой связи приобретает исключительную важность сотрудничество двух народов.Президент Египта в поздравлении на имя Александра Лукашенко отметил быстрое и устойчивое развитие отношений между нашими странами во всех сферах. По его словам, у взаимного сотрудничества двух государств и народов впечатляющие перспективы.Президент Ирана пожелал счастья и благополучия белорусскому народу. Он отметил, что отношения наших стран отличает устойчивость и взаимоуважительный характер.Президент Кубы поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с главным праздником страны. Между двумя странами давно установились тесные дружественные отношения, которые не омрачались даже в самые тяжелые для наших государств моменты.Президент Сирии подтвердил намерение своей страны всесторонне развивать отношения с Беларусью. Укрепление сотрудничества позволит двум странам преодолеть любые сложные моменты, которые возникают в истории наших государств.Поздравление по случаю Дня Независимости направила на имя Президента Беларуси глава верхней палаты парламента России. Валентина Матвиенко отметила: прочность российско-белорусских отношений прошла проверку в трудные периоды нашей истории.Спикер Совета Федерациипожелала крепкого здоровья и больших свершений Президенту Беларуси Александру Лукашенко.