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В Алматы проходит заседание Комитета секретарей советов безопасности стран - участниц ОДКБ

Военно-политическая обстановка в мире переживает глубокую трансформацию. Нарастает конфликтный потенциал в регионах, которые примыкают к зоне ответственности ОДКБ.

В Алматы проходит заседание Комитета секретарей советов безопасности альянса.

Подробности важной встречи в Казахстане у Виолетты Соколович (Подробности в видео).

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