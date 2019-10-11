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В Ашхабаде состоялся саммит СНГ
Лидеры стран объединения озвучили инициативы по углублению сотрудничества, развитию электронной торговли, введению единой визы в СНГ и расширению партнерства с третьими странами. Один из главных документов, который рассмотрен на Совете глав государств, - проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. Как раз акценты по этой тематике в своем выступлении расставил белорусский лидер. Александр Лукашенко затронул ключевые проблемы и пути для укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения.
А. Лукашенко провел серию переговоров на полях саммита СНГ
Глава белорусского государства сегодня провел переговоры со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны отметили - у стран есть прочный фундамент для развития сотрудничества. Кроме того, Глава белорусского государства провел переговоры с лидерами Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана.
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