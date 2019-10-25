В Баку стартовал саммит Движения неприсоединения

В нем примет участие председатель Палаты представителей Беларуси. Владимир Андрейченко выступит на церемонии открытия с приветственным словом, а позже во время одной из дискуссий представит доклад с инициативой Президента Александра Лукашенко о возрождении всеобъемлющего переговорного процесса о путях укрепления доверия между государствами по аналогии с Хельсинкским процессом. На саммите прозвучат конкретные предложения Минска по достижению этой цели.