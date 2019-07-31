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В Беларусь с официальным визитом прибыл президент Узбекистана
Несколько часов назад самолет Шавката Мирзиеева приземлился в Национальном аэропорту Минск. Теплая встреча сразу у трапа. Главу Узбекистана гостеприимно приветствовали традиционным караваем. Высокого гостя встречали Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и Министр иностранных дел Владимир Макей.
Почти год назад после визита нашего Президента в Ташкент в двусторонних отношениях Беларуси и Узбекистана прошла перезагрузка. Именно с подачи Александра Лукашенко тогда удалось вдохнуть новую жизнь в исторически сложившиеся связи после продолжительного периода затишья. Сразу оживились деловые круги государств.
Связывает страны и общая история. Победу в Великой Отечественной войне добывали вместе. Поэтому символична и первая точка в программе официального визита Мирзиеева - это монумент Победы в центре Минска.
Завтра во Дворце Независимости пройдет несколько раундов переговоров. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обсудят широкий спектр вопросов. Акцент на укреплении экономических отношений. Президенты Беларуси и Узбекистана рассмотрят перспективы совместных проектов в самых разных сферах. Особое внимание усилению межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для торговли. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обсудят и политическую повестку дня - ситуацию в регионе и мире. Президенты также планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана. В эти дни она проходит в белорусской столице в рамках Форума регионов двух стран. В преддверии разговора на высшем уровне проделана большая работа, в том числе заключен целый пакет межрегиональных соглашений.
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