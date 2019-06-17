В Беларусь сегодня с официальным визитом прибывает президент Египта

Завтра во Дворце Независимости пройдет встреча глав государств. Основное внимание - торгово-экономическому сотрудничеству. Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси рассмотрят реализацию совместных проектов и перспективные направления, а также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.